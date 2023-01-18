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Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю

Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю - РИА Новости, 18.01.2023

Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю

18 января (5 января по старому стилю) Русская Православная Церковь отмечает день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T02:02

2023-01-18T02:02

2023-01-18T02:02

справки

сочельник

русская православная церковь

религиозные праздники

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18 января (5 января по старому стилю) Русская Православная Церковь отмечает день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название – "сочельник" – происходит от слова "сочиво" (вареная пшеница с медом и изюмом), которое по уставу в этот день положено есть на трапезе, так как установлен строгий пост. Как и в Рождественский сочельник, в этот день не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды.Крещенский сочельник предшествует большому празднику Святого Богоявления и Крещения Господа Иисуса Христа. Он отмечается 19 января (6 января по старому стилю). В этот день вспоминается крещение Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. В церковных службах этого дня вспоминаются все тексты Святого Писания Ветхого и Нового Заветов, в которых содержатся прообразы и пророчества о Крещении Господа, описывается само событие Крещения и плоды его. Во все дни (кроме субботы и воскресенья) служба Навечерия Богоявления состоит из Великих часов, изобразительных и вечерни с литургией святителя Василия Великого.После литургии бывает освящение воды. Если сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то Великие часы совершают в пятницу, а литургию не служат. Она переносится на день праздника. В сочельник литургия святителя Иоанна Златоуста бывает в свое время, за ней вечерня, а после нее – водоосвящение.Великое освящение воды в Навечерие и в сам праздник Богоявления Православная церковь совершает издревле. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения Господня, освятившего водное естество, а также крещения oглашенных. Водоосвящение в сам праздник берет начало в Иерусалимской церкви и в IV-V веках совершалось в ней одной, где был обычай выходить на реку Иордан для водосвятия. Поэтому и в Русской Православной церкви водоосвящение в Навечерие совершается в храмах, а в праздник Богоявления его обычно совершают на реках, источниках и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), ибо Христос крестился вне храма.Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Освященная вода называется Агиасмой, или просто крещенской водой.Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры. Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она передает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее разбавляют простой.Крещенскую воду следует благоговейно хранить и относиться как к великой святыне.В Крещенскую ночь вся вода становится святой. Об этом говорится в одной из стихир праздника: "Днесь вод освящается естество".На Руси в канун праздника Богоявления было принято делать "иордань" (от названия реки Иордан): на реках вырубали большие крестообразные проруби, в верхней части которых строили ледяные скульптуры в виде креста, голубя, других христианских символов.Русская Православная церковь поддерживает традицию купания в праздник Крещения Господня, которая остается популярной и в наше время. В крещенский сочельник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям, они освящаются, и все желающие могут окунуться. Жестких правил здесь нет. Как правило, купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. Верующий крестится и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!".Церковь при этом предостерегает от придания какого-либо магического характера крещенскому купанию и уточняет, что это не каноническое установление, а лишь традиция.В Крещенский сочельник народные обряды тесно переплелись с православными канонами. В этот день на Руси люди ставили кресты углем или мелом над дверями, окнами, печными отверстиями. Оградив свой дом изображением креста, они верили, что будут защищены от влияния нечистой силы.Также бытовало поверье, что в богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается: о чем открытому небу помолишься, то и сбудется. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сочельник, русская православная церковь, религиозные праздники