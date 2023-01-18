Заявления Запада по санкциям против России сбрасывают маски, заявил Лавров
Лавров о заявлениях по санкциям против России: уже никаких приличий никто не соблюдает
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад заявлениями по новым санкциям против России сбросил маски, уже никаких приличий никто не соблюдает, антироссийские санкции направлены на "революцию против нынешнего руководства РФ", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе заявила, что санкции США и стран Европы приведут экономику России к десятилетиям рецессии. По ее словам, ограничительные меры входят в ряд других мер поддержки киевского режима наравне с поставками оружия и обеспечением финансовыми ресурсами.
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"Говорят, есть такое выражение: "маски сброшены". Долгие-долгие годы, когда в Совете безопасности ООН обсуждались санкции в отношении той или иной страны, которая нарушала международное право, нарушала обязательства и каждый раз западники, которые инициировали те или иные санкционные меры, клятвенно заверяли, что речь не идёт о санкциях, которые будут наказывать народы, населения, это санкции против режимов. Где сейчас эти увещевания?", - сказал Лавров в среду в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
"Санкции против России открыто декларируются как направленные на то, чтобы народ совершил революцию против нынешних руководителей России. Здесь уже никаких приличий никто не соблюдает и соблюдать не собирается", - отметил министр.
Лавров добавил, что "остервенелые попытки" Соединенных Штатов обеспечивать доминирование США и остального Запада, который "Вашингтон полностью подмял под себя", отражают понимание, что "исторически они действуют против объективного хода событий, и по сути дела пытаются остановить формирование многополярного мира".