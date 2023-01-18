https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845699821.html

Заявления Запада по санкциям против России сбрасывают маски, заявил Лавров

Заявления Запада по санкциям против России сбрасывают маски, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Заявления Запада по санкциям против России сбрасывают маски, заявил Лавров

Запад заявлениями по новым санкциям против России сбросил маски, уже никаких приличий никто не соблюдает, антироссийские санкции направлены на "революцию против РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:04

2023-01-18T13:04

2023-01-18T13:04

в мире

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

давос

сша

россия

еврокомиссия

оон

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад заявлениями по новым санкциям против России сбросил маски, уже никаких приличий никто не соблюдает, антироссийские санкции направлены на "революцию против нынешнего руководства РФ", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе заявила, что санкции США и стран Европы приведут экономику России к десятилетиям рецессии. По ее словам, ограничительные меры входят в ряд других мер поддержки киевского режима наравне с поставками оружия и обеспечением финансовыми ресурсами. "Говорят, есть такое выражение: "маски сброшены". Долгие-долгие годы, когда в Совете безопасности ООН обсуждались санкции в отношении той или иной страны, которая нарушала международное право, нарушала обязательства и каждый раз западники, которые инициировали те или иные санкционные меры, клятвенно заверяли, что речь не идёт о санкциях, которые будут наказывать народы, населения, это санкции против режимов. Где сейчас эти увещевания?", - сказал Лавров в среду в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Лавров добавил, что "остервенелые попытки" Соединенных Штатов обеспечивать доминирование США и остального Запада, который "Вашингтон полностью подмял под себя", отражают понимание, что "исторически они действуют против объективного хода событий, и по сути дела пытаются остановить формирование многополярного мира".

https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html

https://ria.ru/20230118/gruziya-1845689045.html

давос

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, давос, сша, россия, еврокомиссия, оон