https://ria.ru/20230118/remont-1845814945.html
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 18.01.2023
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями
Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:49
2023-01-18T18:49
2023-01-18T18:49
происшествия
северодвинск
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске, который обвиняется в том, что привлек подчиненных на строительство и ремонт личного дома, за что они получали зарплату как за службу, сообщила пресс-служба ведомства. Как пояснили в прокуратуре, сотрудники опасались проблем по службе в случае, если откажут руководителю, и вынужденно выполняли в служебное и личное время строительные работы, им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими служебных обязанностей. Также следователи считают, что обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, пока тот в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время. "В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд.
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северодвинск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северодвинск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями
В Северодвинске будут судить главу подразделения МЧС из-за ремонта дома силами подчиненных
МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости.
Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске, который обвиняется в том, что привлек подчиненных на строительство и ремонт личного дома, за что они получали зарплату как за службу, сообщила
пресс-служба ведомства.
"Установлено, что обвиняемый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, сотрудники опасались проблем по службе в случае, если откажут руководителю, и вынужденно выполняли в служебное и личное время строительные работы, им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими служебных обязанностей.
Также следователи считают, что обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, пока тот в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время.
"В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд.