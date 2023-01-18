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В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями

В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 18.01.2023

В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:49

2023-01-18T18:49

2023-01-18T18:49

происшествия

северодвинск

россия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске, который обвиняется в том, что привлек подчиненных на строительство и ремонт личного дома, за что они получали зарплату как за службу, сообщила пресс-служба ведомства. Как пояснили в прокуратуре, сотрудники опасались проблем по службе в случае, если откажут руководителю, и вынужденно выполняли в служебное и личное время строительные работы, им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими служебных обязанностей. Также следователи считают, что обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, пока тот в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время. "В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд.

https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html

северодвинск

россия

архангельская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, северодвинск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)