Рейтинг@Mail.ru
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/remont-1845814945.html
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 18.01.2023
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями
Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:49
2023-01-18T18:49
происшествия
северодвинск
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске, который обвиняется в том, что привлек подчиненных на строительство и ремонт личного дома, за что они получали зарплату как за службу, сообщила пресс-служба ведомства. Как пояснили в прокуратуре, сотрудники опасались проблем по службе в случае, если откажут руководителю, и вынужденно выполняли в служебное и личное время строительные работы, им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими служебных обязанностей. Также следователи считают, что обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, пока тот в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время. "В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд.
https://ria.ru/20230118/vladivostok-1845615563.html
северодвинск
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северодвинск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северодвинск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:49 18.01.2023
 
В Северодвинске сотрудника МЧС будут судить за злоупотребление полномочиями

В Северодвинске будут судить главу подразделения МЧС из-за ремонта дома силами подчиненных

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС РФ в Северодвинске, который обвиняется в том, что привлек подчиненных на строительство и ремонт личного дома, за что они получали зарплату как за службу, сообщила пресс-служба ведомства.
"Установлено, что обвиняемый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, сотрудники опасались проблем по службе в случае, если откажут руководителю, и вынужденно выполняли в служебное и личное время строительные работы, им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими служебных обязанностей.
Также следователи считают, что обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, пока тот в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время.
"В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд.
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 04:15
Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток
 
ПроисшествияСеверодвинскРоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала