https://ria.ru/20230118/remont-1845759968.html
На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт
На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт - РИА Новости, 18.01.2023
На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт
На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт; с начала зимы специалисты регионального дорожного предприятия уже ликвидировали более двух тысяч квадратных... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:01
2023-01-18T16:01
2023-01-18T16:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт; с начала зимы специалисты регионального дорожного предприятия уже ликвидировали более двух тысяч квадратных метров аварийных выбоин, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, ежедневно на дорогах области работают 12 бригад. Они в срочном порядке устраняют аварийные ямы на дорогах, где давно не меняли покрытие. При резких перепадах температур, вода, замерзая в трещинах, разрывает старый асфальт, образуя выбоины. Дорожные строители устраняют их с помощью, разогретой до 200 градусов, литой асфальтобетонной смеси, состоящей из битума и асфальтового камня. Смесь в состоянии кипения заливают в яму, при этом вся влага из нее выпаривается. За смену бригада использует от 1,5 до 5 тонн материала. Ремонт прекращается только во время сильных снегопадов. С наступлением весны ямочный ремонт будут выполнять уже с применением заводского горячего асфальта.Артамонов отметил, что эти и другие работы дорожные строители ведут в рамках в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и еще нескольких государственных программ."Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры является одной из главных наших задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230112/remont-1844342969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт; с начала зимы специалисты регионального дорожного предприятия уже ликвидировали более двух тысяч квадратных метров аварийных выбоин, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, ежедневно на дорогах области работают 12 бригад. Они в срочном порядке устраняют аварийные ямы на дорогах, где давно не меняли покрытие. При резких перепадах температур, вода, замерзая в трещинах, разрывает старый асфальт, образуя выбоины. Дорожные строители устраняют их с помощью, разогретой до 200 градусов, литой асфальтобетонной смеси, состоящей из битума и асфальтового камня. Смесь в состоянии кипения заливают в яму, при этом вся влага из нее выпаривается. За смену бригада использует от 1,5 до 5 тонн материала. Ремонт прекращается только во время сильных снегопадов. С наступлением весны ямочный ремонт будут выполнять уже с применением заводского горячего асфальта.
Артамонов отметил, что эти и другие работы дорожные строители ведут в рамках в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и еще нескольких государственных программ.
"Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры является одной из главных наших задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения", – подчеркнул Артамонов
.