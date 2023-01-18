https://ria.ru/20230118/remont-1845759968.html

На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт

На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт - РИА Новости, 18.01.2023

На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт

На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт; с начала зимы специалисты регионального дорожного предприятия уже ликвидировали более двух тысяч квадратных... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:01

2023-01-18T16:01

2023-01-18T16:01

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт; с начала зимы специалисты регионального дорожного предприятия уже ликвидировали более двух тысяч квадратных метров аварийных выбоин, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, ежедневно на дорогах области работают 12 бригад. Они в срочном порядке устраняют аварийные ямы на дорогах, где давно не меняли покрытие. При резких перепадах температур, вода, замерзая в трещинах, разрывает старый асфальт, образуя выбоины. Дорожные строители устраняют их с помощью, разогретой до 200 градусов, литой асфальтобетонной смеси, состоящей из битума и асфальтового камня. Смесь в состоянии кипения заливают в яму, при этом вся влага из нее выпаривается. За смену бригада использует от 1,5 до 5 тонн материала. Ремонт прекращается только во время сильных снегопадов. С наступлением весны ямочный ремонт будут выполнять уже с применением заводского горячего асфальта.Артамонов отметил, что эти и другие работы дорожные строители ведут в рамках в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и еще нескольких государственных программ."Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры является одной из главных наших задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230112/remont-1844342969.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, жкх