Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных
"Единая Россия": парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации, ее апробируют в Подмосковье, Пермском крае и ряде других пилотных регионов, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников СВО. Она включает в себя медицинскую реабилитацию, психологическое и юридическое сопровождение, социальную поддержку. Концепцию апробируют в Московской области, Пермском крае и ряде других пилотных регионов", - говорится в сообщении со ссылкой на замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анну Кузнецову по итогам встречи с военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале им. Бурденко Минобороны России.
Кузнецова отметила, что очень важно наряду с другими задачами, которые связаны со спецоперацией, видеть актуальность реабилитации и сопровождения "здесь и сейчас", а также "не затягивать с решениями".
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