https://ria.ru/20230118/reabilitatsiya-1845645300.html

Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных

Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных - РИА Новости, 18.01.2023

Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных

Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации, ее апробируют в Подмосковье,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:19

2023-01-18T10:19

2023-01-18T10:19

анна кузнецова

единая россия

россия

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации, ее апробируют в Подмосковье, Пермском крае и ряде других пилотных регионов, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников СВО. Она включает в себя медицинскую реабилитацию, психологическое и юридическое сопровождение, социальную поддержку. Концепцию апробируют в Московской области, Пермском крае и ряде других пилотных регионов", - говорится в сообщении со ссылкой на замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анну Кузнецову по итогам встречи с военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале им. Бурденко Минобороны России. Кузнецова отметила, что очень важно наряду с другими задачами, которые связаны со спецоперацией, видеть актуальность реабилитации и сопровождения "здесь и сейчас", а также "не затягивать с решениями".

https://ria.ru/20221107/minoborony-1829696469.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна кузнецова, единая россия, россия, общество