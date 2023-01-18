Рейтинг@Mail.ru
Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/reabilitatsiya-1845645300.html
Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных
Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных - РИА Новости, 18.01.2023
Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных
Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации, ее апробируют в Подмосковье,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:19
2023-01-18T10:19
анна кузнецова
единая россия
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820879_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7a13855594080cbd2389067d3ecb513a.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации, ее апробируют в Подмосковье, Пермском крае и ряде других пилотных регионов, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников СВО. Она включает в себя медицинскую реабилитацию, психологическое и юридическое сопровождение, социальную поддержку. Концепцию апробируют в Московской области, Пермском крае и ряде других пилотных регионов", - говорится в сообщении со ссылкой на замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анну Кузнецову по итогам встречи с военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале им. Бурденко Минобороны России. Кузнецова отметила, что очень важно наряду с другими задачами, которые связаны со спецоперацией, видеть актуальность реабилитации и сопровождения "здесь и сейчас", а также "не затягивать с решениями".
https://ria.ru/20221107/minoborony-1829696469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820879_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_992038fc6d38ea7607524e93c3f580e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анна кузнецова, единая россия, россия, общество
Анна Кузнецова, Единая Россия, Россия, Общество
10:19 18.01.2023
 
Парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных

"Единая Россия": парламентская группа по СВО разработала концепцию реабилитации военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации, ее апробируют в Подмосковье, Пермском крае и ряде других пилотных регионов, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников СВО. Она включает в себя медицинскую реабилитацию, психологическое и юридическое сопровождение, социальную поддержку. Концепцию апробируют в Московской области, Пермском крае и ряде других пилотных регионов", - говорится в сообщении со ссылкой на замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анну Кузнецову по итогам встречи с военнослужащими, которые проходят лечение в военном госпитале им. Бурденко Минобороны России.
Кузнецова отметила, что очень важно наряду с другими задачами, которые связаны со спецоперацией, видеть актуальность реабилитации и сопровождения "здесь и сейчас", а также "не затягивать с решениями".
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
7 ноября 2022, 15:50
Минобороны предоставит психологическую реабилитацию военным ядерщикам
 
Анна КузнецоваЕдиная РоссияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала