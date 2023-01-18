https://ria.ru/20230118/putin-1845733379.html

Путин призвал развивать музей обороны и блокады Ленинграда

Путин призвал развивать музей обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023

Путин призвал развивать музей обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда постепенно может стать мощным общенациональным центром. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:43

2023-01-18T14:43

2023-01-18T14:43

владимир путин

ленинград

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда постепенно может стать мощным общенациональным центром. "Надо двигаться по этому пути, по пути создания здесь мощного общенационального центра", - сказал глава государства в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в среду. Таким образом он отреагировал на предложение председателя общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонида Говорова. По мнению Путина, при развитии музея следует действовать "постепенно, не ущемляя интересы Минобороны (РФ), создавая условия для тех структур Минобороны, которые находится в соседних помещениях". "Но тем не менее, будем обязательно делать", - заверил президент, пообещав поддержку городских и федеральных властей. Глава государства напомнил "печальную историю" музея. "Печальность ее заключается в том, что в ходе так называемого ленинградского дела уже созданный к тому моменту музей был фактически полностью уничтожен и только позднее начал воссоздаваться где-то в конце 1980-х годов, постепенно-постепенно городские власти и федеральные начали обращать все больше и больше должного внимания", - рассказал Путин. Он напомнил, что в последние годы музею были переданы "некоторые площади". На взгляд президента, "этого, конечно, недостаточно". "Процесс непростой, нужно разместить соответствующие подразделения министерства обороны. Надеюсь, что вместе с городскими властями будем над этим работать, будем идти дальше по этому пути, но сейчас нужно освоить те помещения, которые уже были переданы музею", - считает глава государства. 4 декабря 1943 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление об открытии в сжатые сроки выставки "Героическая оборона Ленинграда". Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. 30 апреля 1944 года открылась выставка, на которой было представлено около 40 тыс экспонатов. К 1949 году экспозицию посетило более миллиона человек. В октябре 1945 года выставка были преобразована в Музей обороны Ленинграда. Это был единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий. В конце 1940-х годов руководство музея было обвинено в извращении исторических событий, в 1951 году помещения были переданы военным, к 1953 году музей полностью прекратил существование. В 1989 году исполком Ленгорсовета решил воссоздать музей в его исторических стенах, но ему был передан только один зал, так как остальные помещения занимали военные учреждения.

https://ria.ru/20230118/putin-1845731139.html

https://ria.ru/20230118/blokada_leningrada-1845608816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, ленинград, россия, блокада ленинграда (1941-1944), общество