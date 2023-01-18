https://ria.ru/20230118/puteshestviya-1845693585.html

РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников

РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников - РИА Новости, 18.01.2023

РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников

Участники туррынка надеются на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников, рассказали РИА Новости в пресс-службе РСТ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:31

2023-01-18T16:31

2023-01-18T16:31

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участники туррынка надеются на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников, рассказали РИА Новости в пресс-службе РСТ. В соответствии с законом, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года, однако заниматься этим фактически некому, отметили в организации. "В соответствующий реестр включены лишь три сертифицированные организации, которые могут проводить аттестацию, причем одна из них на Камчатке", — уточнил собеседник.По словам главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, аттестация еще не началась, поскольку даже эти три организации появились в реестре только в конце декабря. Это Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Федерация альпинизма России. "Остается верить, что в период между зимним и летним сезоном будет расширен перечень организаций, а инструкторы-проводники смогут пройти аттестацию и войти в реестр", — сказал Мамонтов. По мнению главы правовой комиссии РСТ Георгия Мохова, для решения задачи до 1 июля потребуется не менее 50 структур, занимающихся созданием реестра. "Надеемся, что дату обязательности перенесут как минимум на полгода. Хотя никаких нормативных движений пока в этой части не видно, думаю, что мы без этого не обойдемся, иначе у нас с 1 июля гиды-проводники перейдут в незаконную фазу деятельности не по своей вине", — сказал он. Мохов считает, что отложить обязательные требования по аттестации необходимо не только потому, что трудно уложиться в сроки. По его словам, многие инструкторы-проводники ничего не знают о новой форме оценки. Кроме того, процесс аккредитации затягивается из-за жестких требований к самим уполномоченным организациям.

https://ria.ru/20230118/kaluga-1844214886.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, российский союз туриндустрии (рст), гид