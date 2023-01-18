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РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников - РИА Новости, 18.01.2023
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Туризм
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РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников
РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников - РИА Новости, 18.01.2023
РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников
Участники туррынка надеются на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников, рассказали РИА Новости в пресс-службе РСТ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:31
2023-01-18T16:31
туризм
новости - туризм
туризм
российский союз туриндустрии (рст)
гид
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участники туррынка надеются на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников, рассказали РИА Новости в пресс-службе РСТ. В соответствии с законом, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года, однако заниматься этим фактически некому, отметили в организации. "В соответствующий реестр включены лишь три сертифицированные организации, которые могут проводить аттестацию, причем одна из них на Камчатке", — уточнил собеседник.По словам главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, аттестация еще не началась, поскольку даже эти три организации появились в реестре только в конце декабря. Это Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Федерация альпинизма России. "Остается верить, что в период между зимним и летним сезоном будет расширен перечень организаций, а инструкторы-проводники смогут пройти аттестацию и войти в реестр", — сказал Мамонтов. По мнению главы правовой комиссии РСТ Георгия Мохова, для решения задачи до 1 июля потребуется не менее 50 структур, занимающихся созданием реестра. "Надеемся, что дату обязательности перенесут как минимум на полгода. Хотя никаких нормативных движений пока в этой части не видно, думаю, что мы без этого не обойдемся, иначе у нас с 1 июля гиды-проводники перейдут в незаконную фазу деятельности не по своей вине", — сказал он. Мохов считает, что отложить обязательные требования по аттестации необходимо не только потому, что трудно уложиться в сроки. По его словам, многие инструкторы-проводники ничего не знают о новой форме оценки. Кроме того, процесс аккредитации затягивается из-за жестких требований к самим уполномоченным организациям.
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новости - туризм, туризм, российский союз туриндустрии (рст), гид
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Гид
16:31 18.01.2023
 
РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников

РСТ надеется на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников как минимум на полгода

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТуристы на перевале Кукис в Хибинских горах в Мурманской области
Туристы на перевале Кукис в Хибинских горах в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участники туррынка надеются на отсрочку обязательной аттестации гидов-проводников, рассказали РИА Новости в пресс-службе РСТ.
В соответствии с законом, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года, однако заниматься этим фактически некому, отметили в организации. "В соответствующий реестр включены лишь три сертифицированные организации, которые могут проводить аттестацию, причем одна из них на Камчатке", — уточнил собеседник.
По словам главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, аттестация еще не началась, поскольку даже эти три организации появились в реестре только в конце декабря. Это Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Федерация альпинизма России.
"Остается верить, что в период между зимним и летним сезоном будет расширен перечень организаций, а инструкторы-проводники смогут пройти аттестацию и войти в реестр", — сказал Мамонтов.
По мнению главы правовой комиссии РСТ Георгия Мохова, для решения задачи до 1 июля потребуется не менее 50 структур, занимающихся созданием реестра. "Надеемся, что дату обязательности перенесут как минимум на полгода. Хотя никаких нормативных движений пока в этой части не видно, думаю, что мы без этого не обойдемся, иначе у нас с 1 июля гиды-проводники перейдут в незаконную фазу деятельности не по своей вине", — сказал он.
Мохов считает, что отложить обязательные требования по аттестации необходимо не только потому, что трудно уложиться в сроки. По его словам, многие инструкторы-проводники ничего не знают о новой форме оценки. Кроме того, процесс аккредитации затягивается из-за жестких требований к самим уполномоченным организациям.
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