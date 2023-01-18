https://ria.ru/20230118/pulkovo-1845702137.html

Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока

Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока - РИА Новости, 18.01.2023

Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока

Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы"."По итогам РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:11

2023-01-18T13:11

2023-01-18T13:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы"."По итогам 2022 года Пулково стал вторым в России по объему перевозок после Шереметьево. Авиагавань опередила Домодедово и Внуково, обслужив 15,8 миллиона человек на внутренних рейсах", — рассказали в пресс-службе.Там отметили, что пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидерами среди авиакомпаний стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", Smartavia и S7. А самыми популярными направлениями — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.На международных рейсах за 2022 год аэропорт Пулково обслужил 2,4 миллиона человек. Чаще всего пассажиры летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургаду на Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines, Belavia, Emirates и Pegasus Airlines.

https://ria.ru/20230118/aviasoobschenie-1845679977.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), туризм