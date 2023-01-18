Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока
Пулково впервые поднялся на второе место по объему пассажиропотока на внутренних рейсах
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПассажиры регистрируются на рейс в аэропорту "Пулково"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"По итогам 2022 года Пулково стал вторым в России по объему перевозок после Шереметьево. Авиагавань опередила Домодедово и Внуково, обслужив 15,8 миллиона человек на внутренних рейсах", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидерами среди авиакомпаний стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", Smartavia и S7. А самыми популярными направлениями — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.
На международных рейсах за 2022 год аэропорт Пулково обслужил 2,4 миллиона человек. Чаще всего пассажиры летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургаду на Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines, Belavia, Emirates и Pegasus Airlines.
"По итогам 2022 года Пулково стал вторым в России по объему перевозок после Шереметьево. Авиагавань опередила Домодедово и Внуково, обслужив 15,8 миллиона человек на внутренних рейсах", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидерами среди авиакомпаний стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", Smartavia и S7. А самыми популярными направлениями — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.
На международных рейсах за 2022 год аэропорт Пулково обслужил 2,4 миллиона человек. Чаще всего пассажиры летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургаду на Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines, Belavia, Emirates и Pegasus Airlines.