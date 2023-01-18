Рейтинг@Mail.ru
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230118/pulkovo-1845702137.html
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока - РИА Новости, 18.01.2023
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы"."По итогам РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:11
2023-01-18T13:11
туризм
новости - туризм
пулково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840182239_0:103:3085:1838_1920x0_80_0_0_cc512bda8ac5b08f52b8ccecaacbfc4d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы"."По итогам 2022 года Пулково стал вторым в России по объему перевозок после Шереметьево. Авиагавань опередила Домодедово и Внуково, обслужив 15,8 миллиона человек на внутренних рейсах", — рассказали в пресс-службе.Там отметили, что пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидерами среди авиакомпаний стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", Smartavia и S7. А самыми популярными направлениями — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.На международных рейсах за 2022 год аэропорт Пулково обслужил 2,4 миллиона человек. Чаще всего пассажиры летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургаду на Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines, Belavia, Emirates и Pegasus Airlines.
https://ria.ru/20230118/aviasoobschenie-1845679977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840182239_94:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_029f3a32a6b7ea8dc21d8ff9827bb24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Пулково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм
13:11 18.01.2023
 
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока

Пулково впервые поднялся на второе место по объему пассажиропотока на внутренних рейсах

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПассажиры регистрируются на рейс в аэропорту "Пулково"
Пассажиры регистрируются на рейс в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"По итогам 2022 года Пулково стал вторым в России по объему перевозок после Шереметьево. Авиагавань опередила Домодедово и Внуково, обслужив 15,8 миллиона человек на внутренних рейсах", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что пик пассажиропотока пришелся на июль-август. Лидерами среди авиакомпаний стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", Smartavia и S7. А самыми популярными направлениями — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.

На международных рейсах за 2022 год аэропорт Пулково обслужил 2,4 миллиона человек. Чаще всего пассажиры летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургаду на Turkish Airlines, Uzbekistan Airlines, Belavia, Emirates и Pegasus Airlines.
Флаг Грузии
Вчера, 12:12Туризм
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией
 
ТуризмНовости - ТуризмПулково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала