https://ria.ru/20230118/prompredpriyatiya-1845753237.html

Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий

Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий - РИА Новости, 18.01.2023

Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий

Уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, заявил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:36

2023-01-18T15:36

2023-01-18T15:52

владимир путин

концерн пво "алмаз-антей"

россия

промышленность

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей". "Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин. Внимание президента обратили на то, что из-за возросших потребностей в оборонной продукции на фоне специальной военной операции на Украине предприятия ОПК работают в несколько смен. У главы государства поинтересовались, нет ли угрозы, что после завершения операции ситуация вернется к той, что была в 1990-х годах, когда оборонные предприятия простаивали без заказов. Путин напомнил, что подъем российской оборонки начался задолго до спецоперации. Он напомнил, что заказы на оборонных предприятиях являются долгосрочными.

https://ria.ru/20221227/promyshlennost-1841724096.html

https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841936979.html

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владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия, промышленность, экономика