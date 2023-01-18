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Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий
Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий - РИА Новости, 18.01.2023
Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий
Уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, заявил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:36
2023-01-18T15:52
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
россия
промышленность
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей". "Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин. Внимание президента обратили на то, что из-за возросших потребностей в оборонной продукции на фоне специальной военной операции на Украине предприятия ОПК работают в несколько смен. У главы государства поинтересовались, нет ли угрозы, что после завершения операции ситуация вернется к той, что была в 1990-х годах, когда оборонные предприятия простаивали без заказов. Путин напомнил, что подъем российской оборонки начался задолго до спецоперации. Он напомнил, что заказы на оборонных предприятиях являются долгосрочными.
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владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия, промышленность, экономика
Владимир Путин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия, Промышленность, Экономика
15:36 18.01.2023 (обновлено: 15:52 18.01.2023)
 
Путин оценил уровень компетенции российских промпредприятий

Путин: уровень компетенции промпредприятий позволяет заместить ушедших производителей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Владимир Путин во время посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".
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Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации
"Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин.
Внимание президента обратили на то, что из-за возросших потребностей в оборонной продукции на фоне специальной военной операции на Украине предприятия ОПК работают в несколько смен. У главы государства поинтересовались, нет ли угрозы, что после завершения операции ситуация вернется к той, что была в 1990-х годах, когда оборонные предприятия простаивали без заказов. Путин напомнил, что подъем российской оборонки начался задолго до спецоперации. Он напомнил, что заказы на оборонных предприятиях являются долгосрочными.
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