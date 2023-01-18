https://ria.ru/20230118/pozhar-1845789805.html
На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть
На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть - РИА Новости, 18.01.2023
На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть
Сырая нефть загорелась в среду на предприятии в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:21
2023-01-18T17:21
2023-01-18T18:13
происшествия
волгоградская область
новониколаевский район
россия
нефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 18 янв – РИА Новости. Сырая нефть загорелась в среду на предприятии в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. Сигнал о пожаре в поселке Новониколаевский поступил в 16.19: "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что на одном из предприятии происходит горение сырой нефти, площадь устанавливается. Пожару присвоен (повышенный) ранг пожара - номер два". "Пожарные расчеты 48-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.32 часа на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230118/buryatiya-1845621258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, новониколаевский район, россия, нефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Новониколаевский район, Россия, Нефть, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:21 18.01.2023 (обновлено: 18:13 18.01.2023)
На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть
В Новониколаевском районе Волгоградской области загорелась сырая нефть на предприятии