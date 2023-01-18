https://ria.ru/20230118/pozhar-1845789805.html

На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть

На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть - РИА Новости, 18.01.2023

На предприятии в Волгоградской области загорелась нефть

Сырая нефть загорелась в среду на предприятии в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:21

2023-01-18T17:21

2023-01-18T18:13

происшествия

волгоградская область

новониколаевский район

россия

нефть

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 18 янв – РИА Новости. Сырая нефть загорелась в среду на предприятии в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. Сигнал о пожаре в поселке Новониколаевский поступил в 16.19: "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что на одном из предприятии происходит горение сырой нефти, площадь устанавливается. Пожару присвоен (повышенный) ранг пожара - номер два". "Пожарные расчеты 48-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.32 часа на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20230118/buryatiya-1845621258.html

волгоградская область

новониколаевский район

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоградская область, новониколаевский район, россия, нефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)