Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде до конца января - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html
Москвичам рассказали о погоде до конца января
Москвичам рассказали о погоде до конца января - РИА Новости, 18.01.2023
Москвичам рассказали о погоде до конца января
Высокое атмосферное давление ожидается в начале следующей недели в Москве, температура в ночные часы опустится до минус 5-10 градусов, морозная погода в столице РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:14
2023-01-18T12:14
общество
татьяна позднякова
москва
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837872185_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_787e76a2f65a0f4805cdf912c1495449.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высокое атмосферное давление ожидается в начале следующей недели в Москве, температура в ночные часы опустится до минус 5-10 градусов, морозная погода в столице сохранится до конца января, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В начале следующей недели у нас атмосферное давление будет очень высокое, мы будем находиться под влиянием антициклона, осадки вообще прекратятся, уже в период переменной облачности в ночные часы будет подмораживать до минус 5-10 градусов. Но а днем за счет того, что у нас будет все-таки солнышко, температура останется на уровне минус 3-4 градусов", - рассказала Позднякова. Также синоптик отметила, что последняя декада января будет с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Она пояснила, что обычно последняя декада января считается по климату самой холодной в году, но такого может и не произойти, так как на Рождество уже были сильные морозы. "Но во всяком случае вот отрицательная температура воздуха удержится у нас практически до конца месяца, то есть уже вот такой оттепели, как мы ожидаем в ближайшие дни, не будет. Фон давления в основном повышенный, и поэтому и существенных снегопадов в этот период мы тоже не ждем", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845674486.html
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837872185_418:0:3147:2047_1920x0_80_0_0_31f737d54f21120d2c3afbb41667ad65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна позднякова, москва, погода, россия
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Погода, Россия
12:14 18.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде до конца января

Синоптик Позднякова: морозная погода ожидается в Москве с понедельника и до конца января

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаснеженная Манежная площадь
Заснеженная Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заснеженная Манежная площадь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высокое атмосферное давление ожидается в начале следующей недели в Москве, температура в ночные часы опустится до минус 5-10 градусов, морозная погода в столице сохранится до конца января, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В начале следующей недели у нас атмосферное давление будет очень высокое, мы будем находиться под влиянием антициклона, осадки вообще прекратятся, уже в период переменной облачности в ночные часы будет подмораживать до минус 5-10 градусов. Но а днем за счет того, что у нас будет все-таки солнышко, температура останется на уровне минус 3-4 градусов", - рассказала Позднякова.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:56
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Также синоптик отметила, что последняя декада января будет с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Она пояснила, что обычно последняя декада января считается по климату самой холодной в году, но такого может и не произойти, так как на Рождество уже были сильные морозы.
"Но во всяком случае вот отрицательная температура воздуха удержится у нас практически до конца месяца, то есть уже вот такой оттепели, как мы ожидаем в ближайшие дни, не будет. Фон давления в основном повышенный, и поэтому и существенных снегопадов в этот период мы тоже не ждем", - рассказала Позднякова.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 16:51
Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца зимы
 
ОбществоТатьяна ПоздняковаМоскваПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала