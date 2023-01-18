https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html
Москвичам рассказали о погоде до конца января
Москвичам рассказали о погоде до конца января - РИА Новости, 18.01.2023
Москвичам рассказали о погоде до конца января
Высокое атмосферное давление ожидается в начале следующей недели в Москве, температура в ночные часы опустится до минус 5-10 градусов, морозная погода в столице РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:14
2023-01-18T12:14
2023-01-18T12:14
общество
татьяна позднякова
москва
погода
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высокое атмосферное давление ожидается в начале следующей недели в Москве, температура в ночные часы опустится до минус 5-10 градусов, морозная погода в столице сохранится до конца января, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В начале следующей недели у нас атмосферное давление будет очень высокое, мы будем находиться под влиянием антициклона, осадки вообще прекратятся, уже в период переменной облачности в ночные часы будет подмораживать до минус 5-10 градусов. Но а днем за счет того, что у нас будет все-таки солнышко, температура останется на уровне минус 3-4 градусов", - рассказала Позднякова. Также синоптик отметила, что последняя декада января будет с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Она пояснила, что обычно последняя декада января считается по климату самой холодной в году, но такого может и не произойти, так как на Рождество уже были сильные морозы. "Но во всяком случае вот отрицательная температура воздуха удержится у нас практически до конца месяца, то есть уже вот такой оттепели, как мы ожидаем в ближайшие дни, не будет. Фон давления в основном повышенный, и поэтому и существенных снегопадов в этот период мы тоже не ждем", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845674486.html
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
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РИА Новости
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общество, татьяна позднякова, москва, погода, россия
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Погода, Россия
Москвичам рассказали о погоде до конца января
Синоптик Позднякова: морозная погода ожидается в Москве с понедельника и до конца января
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высокое атмосферное давление ожидается в начале следующей недели в Москве, температура в ночные часы опустится до минус 5-10 градусов, морозная погода в столице сохранится до конца января, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В начале следующей недели у нас атмосферное давление будет очень высокое, мы будем находиться под влиянием антициклона, осадки вообще прекратятся, уже в период переменной облачности в ночные часы будет подмораживать до минус 5-10 градусов. Но а днем за счет того, что у нас будет все-таки солнышко, температура останется на уровне минус 3-4 градусов", - рассказала Позднякова.
Также синоптик отметила, что последняя декада января будет с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Она пояснила, что обычно последняя декада января считается по климату самой холодной в году, но такого может и не произойти, так как на Рождество уже были сильные морозы.
"Но во всяком случае вот отрицательная температура воздуха удержится у нас практически до конца месяца, то есть уже вот такой оттепели, как мы ожидаем в ближайшие дни, не будет. Фон давления в основном повышенный, и поэтому и существенных снегопадов в этот период мы тоже не ждем", - рассказала Позднякова.