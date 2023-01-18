https://ria.ru/20230118/pogoda-1845670240.html

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Москвичам рассказали о погоде на Крещение - РИА Новости, 18.01.2023

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Некомфортная погода ожидается в столице на Крещение, будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и дождь, ночью температура составит плюс 1-2 градуса, РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:43

2023-01-18T11:43

2023-01-18T11:43

погода

татьяна позднякова

москва

праздник крещения господня

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Некомфортная погода ожидается в столице на Крещение, будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и дождь, ночью температура составит плюс 1-2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Ночью мы ожидаем, что у нас погода будет облачная, как мы и говорили, осадки. Осадки будут преимущественно в виде дождя. Я бы сказала, что погода будет, конечно, некомфортная, потому что будет довольно плотный ветер, и порывы могут достигать где-то 15 метров в секунду именно в ночь. Температура воздуха останется положительной, в Москве где-то около плюс 1-2 градусов", - рассказала Позднякова. По словам синоптика, днем дождь будет идти меньше, температура повысится до плюс 2-4 градусов. "То есть, оттепель, скажем так, классическая. И, конечно, вот эти дожди и высокая температура воздуха приведут к тому, что уменьшится высота снежного покрова и на дорогах местами будут образовываться лужи", - отметила Позднякова.

https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845573491.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва, праздник крещения господня