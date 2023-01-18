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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 18.01.2023
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 18.01.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:11
2023-01-18T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
новый год
погода
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно с небольшими осадками, это мокрый снег и дождь, по области местами не исключены ледяные дожди. Днем в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), новый год, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год, Погода
08:11 18.01.2023
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москворецкая набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачно с небольшими осадками, это мокрый снег и дождь, по области местами не исключены ледяные дожди. Днем в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.
По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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