https://ria.ru/20230118/pogoda-1845625508.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 18.01.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:11
2023-01-18T08:11
2023-01-18T08:11
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно с небольшими осадками, это мокрый снег и дождь, по области местами не исключены ледяные дожди. Днем в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), новый год, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год, Погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла