https://ria.ru/20230118/pogoda-1845625508.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 18.01.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:11

2023-01-18T08:11

2023-01-18T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

новый год

погода

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачно с небольшими осадками, до плюс 3 ожидается в Москве в среду, по области местами не исключены ледяные дожди, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня в Москве облачно с небольшими осадками, это мокрый снег и дождь, по области местами не исключены ледяные дожди. Днем в столице плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), новый год, погода