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При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди

При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди - РИА Новости, 18.01.2023

При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди

Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что в результате падения вертолета в Броварах, по предварительным данным, есть погибшие. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:43

2023-01-18T10:43

2023-01-18T11:01

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что в результате падения вертолета в Броварах, по предварительным данным, есть погибшие. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, пострадали пять человек. "Упал, по предварительным данным, вертолет. Мы уже эвакуировали часть людей с места падения. Нам известно на данный момент, что есть около пяти пострадавших и есть погибшие", - сказала Прянишникова в эфире всеукраинского телемарафона.Позднее в МВД Украины сообщили о пяти пострадавших в Броварах, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В МВД сообщили о пяти пострадавших в Броварах, где на город рухнул вертолет", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на советника полиции Киевской области Ирину Прянишникову сообщило, что вертолет упал в Броварах в Киевской области вблизи детского сада, произошел пожар. В офисе Зеленского также заявили о падении "летательного аппарата". Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что детей и сотрудников эвакуировали из детсада, рядом с которым упал вертолет.

https://ria.ru/20230118/nebenzya-1845610167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бровары, киевская область