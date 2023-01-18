https://ria.ru/20230118/pogibshie-1845650926.html
При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди
При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди - РИА Новости, 18.01.2023
При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди
Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что в результате падения вертолета в Броварах, по предварительным данным, есть погибшие. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:43
2023-01-18T10:43
2023-01-18T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
бровары
киевская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что в результате падения вертолета в Броварах, по предварительным данным, есть погибшие. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, пострадали пять человек. "Упал, по предварительным данным, вертолет. Мы уже эвакуировали часть людей с места падения. Нам известно на данный момент, что есть около пяти пострадавших и есть погибшие", - сказала Прянишникова в эфире всеукраинского телемарафона.Позднее в МВД Украины сообщили о пяти пострадавших в Броварах, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В МВД сообщили о пяти пострадавших в Броварах, где на город рухнул вертолет", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на советника полиции Киевской области Ирину Прянишникову сообщило, что вертолет упал в Броварах в Киевской области вблизи детского сада, произошел пожар. В офисе Зеленского также заявили о падении "летательного аппарата". Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что детей и сотрудников эвакуировали из детсада, рядом с которым упал вертолет.
https://ria.ru/20230118/nebenzya-1845610167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бровары, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бровары, Киевская область
10:43 18.01.2023 (обновлено: 11:01 18.01.2023)
При падении вертолета в Броварах Киевской области погибли люди
При падении вертолета у детсада в Броварах Киевской области погибли люди
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила
, что в результате падения вертолета в Броварах, по предварительным данным, есть погибшие.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, пострадали пять человек.
"Упал, по предварительным данным, вертолет. Мы уже эвакуировали часть людей с места падения. Нам известно на данный момент, что есть около пяти пострадавших и есть погибшие", - сказала Прянишникова в эфире всеукраинского телемарафона.
Позднее в МВД Украины сообщили о пяти пострадавших в Броварах, сообщает украинское издание "Страна.ua
".
"В МВД сообщили о пяти пострадавших в Броварах, где на город рухнул вертолет", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на советника полиции Киевской области Ирину Прянишникову сообщило, что вертолет упал в Броварах в Киевской области вблизи детского сада, произошел пожар. В офисе Зеленского также заявили о падении "летательного аппарата". Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что детей и сотрудников эвакуировали из детсада, рядом с которым упал вертолет.