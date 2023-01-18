https://ria.ru/20230118/podemnik-1845639560.html
В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей
В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей - РИА Новости, 18.01.2023
В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах в Москве 185 подъемных платформ для маломобильных граждан, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:53
2023-01-18T09:53
2023-01-18T09:53
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общество
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах в Москве 185 подъемных платформ для маломобильных граждан, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. За минувший год установили 185 новых подъемников. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что сейчас все новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам. "Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу", - пояснил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что при установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2022 год в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20221111/naberezhnaya-1830660476.html
https://ria.ru/20230111/zavod-1843986226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей
Бирюков: в домах в Москве за 2022 год установили 185 подъемников для маломобильных людей
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах в Москве 185 подъемных платформ для маломобильных граждан, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. За минувший год установили 185 новых подъемников. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - рассказал Бирюков
.
Заммэра напомнил, что сейчас все новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.
"Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу", - пояснил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что при установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2022 год в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.