https://ria.ru/20230118/podemnik-1845639560.html

В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей

В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей - РИА Новости, 18.01.2023

В домах в Москве за год установили 185 подъемников для маломобильных людей

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах в Москве 185 подъемных платформ для маломобильных граждан, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:53

2023-01-18T09:53

2023-01-18T09:53

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общество

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах в Москве 185 подъемных платформ для маломобильных граждан, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. За минувший год установили 185 новых подъемников. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что сейчас все новостройки уже приспособлены для маломобильных горожан, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам. "Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров. При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу", - пояснил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что при установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2022 год в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20221111/naberezhnaya-1830660476.html

https://ria.ru/20230111/zavod-1843986226.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы