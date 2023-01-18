https://ria.ru/20230118/patriot-1845842043.html

Поставка ЗРК Patriot не покроет все нужды Киева в ПВО, признали США

Поставка ЗРК Patriot не покроет все нужды Киева в ПВО, признали США - РИА Новости, 18.01.2023

Поставка ЗРК Patriot не покроет все нужды Киева в ПВО, признали США

Поставка системы ПВО Patriot не станет ответом на все нужды Украины в этой сфере, признал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T21:29

2023-01-18T21:29

2023-01-18T21:29

в мире

джон кирби

украина

нато

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

сша

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Поставка системы ПВО Patriot не станет ответом на все нужды Украины в этой сфере, признал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что батарея Patriot "сама по себе не станет ответом на все нужды Украины в противовоздушной обороне". По словам Кирби, она не будет введена в действие быстро, поскольку украинские военные только начали учиться использованию системы. Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные будут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить украинских военных к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845511538.html

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в мире, джон кирби, украина, нато, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша