https://ria.ru/20230118/panteleymonovka-1845803705.html

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 18.01.2023

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра

Украинские войска в 17.05 обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:00

2023-01-18T18:00

2023-01-18T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845693238.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины