https://ria.ru/20230118/panteleymonovka-1845803705.html
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 18.01.2023
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра
Украинские войска в 17.05 обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:00
2023-01-18T18:00
2023-01-18T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845693238.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов натовского калибра