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В Китае предрекли Украине падение в пропасть из-за натовского оружия - РИА Новости, 18.01.2023
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В Китае предрекли Украине падение в пропасть из-за натовского оружия
В Китае предрекли Украине падение в пропасть из-за натовского оружия - РИА Новости, 18.01.2023
В Китае предрекли Украине падение в пропасть из-за натовского оружия
Поставками тяжелых вооружений НАТО толкает Украину к пропасти длительного конфликта, заявили опрошенные эксперты китайскому порталу Global Times. РИА Новости, 18.01.2023
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2023-01-18T18:19
украина
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поставками тяжелых вооружений НАТО толкает Украину к пропасти длительного конфликта, заявили опрошенные эксперты китайскому порталу Global Times.Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заметил что без снабжения западной коалиции во главе со странами НАТО Киеву не отразить натиска российской армии."На данный момент, если Запад не предоставит больше тяжелого вооружения, такого как основные боевые танки, Украине может грозить крупное поражение", — заявил он.При этом помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил изданию, что затягивание конфликта играет на руку не столько НАТО, сколько возглавляющим альянс США, которые за счет опосредованной агрессии пытаются ослабить Россию. Мнение европейских государств, которые вынуждены жертвовать собственными запасами техники, при этом не учитывалось.Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Киева, так и для собственной обороны и сдерживания.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230118/vooruzheniya-1845738173.html
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украина, россия, сша, нато, в мире
Украина, Россия, США, НАТО, В мире
17:03 18.01.2023 (обновлено: 18:19 18.01.2023)
 
В Китае предрекли Украине падение в пропасть из-за натовского оружия

Global Times: НАТО подталкивает Украину к пропасти поставками тяжелых вооружений

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поставками тяжелых вооружений НАТО толкает Украину к пропасти длительного конфликта, заявили опрошенные эксперты китайскому порталу Global Times.
Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заметил что без снабжения западной коалиции во главе со странами НАТО Киеву не отразить натиска российской армии.
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"На данный момент, если Запад не предоставит больше тяжелого вооружения, такого как основные боевые танки, Украине может грозить крупное поражение", — заявил он.
При этом помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил изданию, что затягивание конфликта играет на руку не столько НАТО, сколько возглавляющим альянс США, которые за счет опосредованной агрессии пытаются ослабить Россию. Мнение европейских государств, которые вынуждены жертвовать собственными запасами техники, при этом не учитывалось.
"Украина попала в опосредованную войну, и ее дальше толкают в пропасть", — считает он.
Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Киева, так и для собственной обороны и сдерживания.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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