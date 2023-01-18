https://ria.ru/20230118/okruzhenie-1845720994.html

ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин

ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023

ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин

Подразделения ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:09

2023-01-18T14:09

2023-01-18T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

северск

соледар

артемовск

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.Пушилин также подчеркнул, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются.В среду командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что сейчас бойцы "Вагнера" и подразделения Вооруженных сил блокируют город.Об освобождении населенного пункта Соль сообщили сегодня в Минобороны. Это транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара.Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

соледар

артемовск

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в мире, денис пушилин, северск, соледар, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины