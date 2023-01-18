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ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин
ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023
ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин
Подразделения ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:09
2023-01-18T14:09
2023-01-18T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
северск
соледар
артемовск
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.Пушилин также подчеркнул, что ситуация в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются.В среду командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что сейчас бойцы "Вагнера" и подразделения Вооруженных сил блокируют город.Об освобождении населенного пункта Соль сообщили сегодня в Минобороны. Это транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара.Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
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в мире, денис пушилин, северск, соледар, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Северск, Соледар, Артемовск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
14:09 18.01.2023 (обновлено: 15:34 18.01.2023)
ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска