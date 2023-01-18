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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпустив по Никитовскому району города девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:37
2023-01-18T18:37
2023-01-18T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли Горловку, выпустив по Никитовскому району города девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18:15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Горловке