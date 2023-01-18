https://ria.ru/20230118/niderlandy-1845608676.html

Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией

Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 18.01.2023

Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией

Россия останется большой частью Европы, с ней надо будет восстанавливать отношения после достижения мира на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T00:45

2023-01-18T00:45

2023-01-18T05:19

в мире

марк рютте

владимир путин

россия

украина

нидерланды

атлантический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695283_0:64:3048:1779_1920x0_80_0_0_ba47cd66c537966584166d3c748ad0d2.jpg

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Россия останется большой частью Европы, с ней надо будет восстанавливать отношения после достижения мира на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.Премьер-министр Нидерландов находится с официальным визитом в США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что решат все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828806374.html

россия

украина

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марк рютте, владимир путин, россия, украина, нидерланды, атлантический совет