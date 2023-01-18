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Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 18.01.2023
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Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией
Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 18.01.2023
Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией
Россия останется большой частью Европы, с ней надо будет восстанавливать отношения после достижения мира на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:45
2023-01-18T05:19
в мире
марк рютте
владимир путин
россия
украина
нидерланды
атлантический совет
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Россия останется большой частью Европы, с ней надо будет восстанавливать отношения после достижения мира на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.Премьер-министр Нидерландов находится с официальным визитом в США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что решат все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, марк рютте, владимир путин, россия, украина, нидерланды, атлантический совет
В мире, Марк Рютте, Владимир Путин, Россия, Украина, Нидерланды, Атлантический совет
00:45 18.01.2023 (обновлено: 05:19 18.01.2023)
 
Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией

Премьер Нидерландов Рютте: с Россией надо будет восстанавливать отношения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Россия останется большой частью Европы, с ней надо будет восстанавливать отношения после достижения мира на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире… Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией", - сказал Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне. Трансляция ведётся в соцсетях центра.

Премьер-министр Нидерландов находится с официальным визитом в США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что решат все проблемы, которые ей создает Запад.
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