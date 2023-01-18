Рейтинг@Mail.ru
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230118/nepogoda-1847124572.html
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг
Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-18T14:27
2023-01-24T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_cf110457fd645da86ebc973368cf85ab.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до 15.00 19 января в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождь, местами возможна гололедица. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что при управлении автомобилем москвичам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20230109/moskva-1840305770.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9987e524be9951e01eb68cc37ee1a298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
14:27 18.01.2023 (обновлено: 16:14 24.01.2023)
 

Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ветреная погода в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до 15.00 19 января в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождь, местами возможна гололедица. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что при управлении автомобилем москвичам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Отдыхающие катаются на катке ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Зимой и летом: зачем мегаполису "сезонное программирование"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала