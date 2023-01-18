https://ria.ru/20230118/nepogoda-1847124572.html

Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг

Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг - РИА Новости, 24.01.2023

Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг

Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-18T14:27

2023-01-18T14:27

2023-01-24T16:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до 15.00 19 января в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождь, местами возможна гололедица. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что при управлении автомобилем москвичам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20230109/moskva-1840305770.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва