https://ria.ru/20230118/nepogoda-1847124572.html
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичей попросили быть внимательнее на улице в непогоду в среду и четверг
Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-18T14:27
2023-01-18T14:27
2023-01-24T16:14
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 15.00 и до 15.00 19 января в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождь, местами возможна гололедица. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что при управлении автомобилем москвичам стоит строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20230109/moskva-1840305770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва