https://ria.ru/20230118/muzei-1845427366.html

Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить

Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить - РИА Новости, 18.01.2023

Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить

Российские музеи готовят проекты без европейских партнеров. Тем не менее запланировано несколько выставок-блокбастеров. Публике покажут золото из Скандинавии,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:00

2023-01-18T08:00

2023-01-18T11:37

алексей боголюбов

николай рерих

казимир малевич

париж

москва

исторический музей

третьяковская галерея

эрмитаж (музей)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские музеи готовят проекты без европейских партнеров. Тем не менее запланировано несколько выставок-блокбастеров. Публике покажут золото из Скандинавии, испанские живописные шедевры, расскажут о средневековых забавах и дворцовых интригах. О том, куда стоит пойти и почему, — в материале РИА Новости.Марины и графика в Третьяковке В сентябре в Третьяковке, в Лаврушинском переулке, откроется выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения".Профессиональный моряк, топограф и путешественник, Боголюбов известен как автор батальных полотен.Его стиль сложился под влиянием европейских мастеров — художник учился и работал в Италии, Швейцарии, Германии, Франции.В экспозиции полторы сотни работ. Посетители увидят все виды его ландшафтной живописи — от марин до городских и природных пейзажей. Особое место — у крупноформатных полотен "Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года" (2,3 на 3,8 метра) и "Синопский бой" (2,2 на 3,8 метра).Другой юбилейный проект — "Николай Рерих" в Новой Третьяковке в октябре.Выставка к 150-летию художника представит более сотни произведений — от знаменитых шедевров "Гонец" и "Заморские гости" до холстов индийского периода "Гуга Чохан" и "Вестник", а также работ мастера для театра и в архитектуре.Экспозицию дополнят половецкие идолы и тибетские тханки, мемориальные предметы, архивные материалы.В мае в Третьяковке еще один вернисаж — "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова".Там представят новые приобретения галереи и дары: работы Малевича, Родченко, Степановой, Фаворского, Немухина.Продолжат графическую тему "Герои и современники Серебряного века" в ноябре. В экспозиции — произведения Бенуа и Малевича, Серова и Шагала, Врубеля и Кандинского, Бакста и Ларионова.Сокровища в Музеях КремляВ мае на выставке "Сокровищница датского короля Кристиана IV" вы сможете увидеть изделия немецких златокузнецов рубежа XVI и XVII веков.Эту коллекцию короля Дании и Норвегии Россия приобрела в 1628–1629 годах. Самое интересное покажут в парадном вестибюле Оружейной палаты.К осени готовят экспозицию "Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата".В зале Успенской звонницы и Патриаршем дворце на примере уникальных предметов из собрания Музеев Кремля кураторы расскажут об увлечении Средневековьем в эпоху романтизма.Древние клады ГИМаВ Историческом музее на осень запланирована выставка "Петергоф. Сокровища императрицы". В центре внимания — произведения искусства, демонстрирующие художественный вкус Александры Федоровны, супруги Николая I.В экспозиции — живопись, декоративно-прикладное искусство, а также известный парадный портрет императрицы кисти Франца Крюгера (из собрания ГИМа).К декабрю реализуют проект "Клады" на основе коллекции ГИМа и десяти музеев-партнеров. Там не только золотые монеты и драгоценности, но и орудия труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение, ожерелья из зубов животных.Золото и испанские шедевры в ГМИИВ апреле Пушкинский музей представит "Золото сарматских вождей" — собрание уникальных золотых и серебряных артефактов из Филипповских курганов.Раскопки велись с 1980-х, находки произвели сенсацию. Предметы кочевников в зверином стиле представят как часть единого археологического комплекса.Выставка "Испанская живопись из собраний ГМИИ и Эрмитажа" откроется осенью. Экспозиция познакомит с принципами коллекционирования и разделения собраний между Москвой и Санкт-Петербургом, распределения шедевров из национализированных фондов в 1930-х.Покажут две пары картин: "Мальчик с собакой" (из Эрмитажа) и "Девочка с корзиной фруктов" (ГМИИ) Бартоломео Эстебана Мурильо, а также "Натюрморт с поставцом" (Эрмитаж) и "Натюрморт с часами" (ГМИИ) Антонио Переды-и-Сальгадо — разлученные и поступившие в разные музеи.Московскую коллекцию представят картины Эль Греко, Гойи, Мурильо, никогда ранее не выставлявшиеся за пределами ГМИИ.Вторая часть проекта посвящена влиянию испанской культуры на русских художников (работы Врубеля, Головина и Гончаровой)."Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века" в апреле откроют в ГМИИ, а зимой — в Эрмитаже. Экспозиция — а это 150 работ — впервые расскажет о феномене парижской Королевской академии живописи и скульптуры.В ГМИИ воссоздадут многоярусную развеску академической иерархии жанров. Найдется место и для книг из библиотеки Дидро, экземпляров журнала "Литературная корреспонденция" (рассылался по подписке монархам Европы и Екатерине II).Рыцари Средневековья и дети Николая II в ЭрмитажеВ мае в Эрмитаже — выставка "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей". ОТМА — это Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Так они подписывали письма родителям.Три сотни экспонатов: одежда, предметы придворного быта, личные вещи императорской семьи. Хронологические рамки: с 1895-го по 1914-й."Цари и рыцари. Роман со Средневековьем" — в июне. Картины Кранаха, Босха, Бронзино, гравюры Дюрера, а также доспехи, витражи, мебель, ткани, бытовые предметы.Отдельно представят "Роман о розе", знаменитую рукописную книгу XV века с иллюстрациями.В центре экспозиции — реконструкция конного турнира.Диковинки "Царицыно"Музей-заповедник "Царицыно" запланировал на март выставку "На грани", посвященную стеклу.Особая подсветка каждого из 250 предметов из собрания "Царицыно" и около 40 произведений из музея Гусевского хрустального завода и мастерских художников создаст необычную атмосферу. Экспозицию разместят в Хлебном доме.Летом в Большом дворце — "Индия как мечта. Путешествие на Восток". Это об ориентализме в русской культуре XVI–ХХ веков.Картины, произведения декоративного, театрального искусства, арт-объекты — около 500 раритетов из 15 российских собраний. От рукописного списка XVI века "Описания хождения за три моря" Афанасия Никитина до живописи Верещагина, Рериха, Чуйкова — все посвящено русскому восприятию экзотической Индии.Кафка в Еврейском музееИсследовательский проект "Наука и искусство" представят в марте в Еврейском музее. Тут и астрономия, и биология, и химия, и география, и открытия Леонардо да Винчи.Более 80 произведений искусства, созданные за пять веков, проиллюстрируют взаимодействие разных наук. Единый диалог выстраивают от гравюр Альбрехта Дюрера и живописи Питера Брейгеля Младшего до инсталляций современных художников (VTOL)."Процесс": Франц Кафка и искусство XX века" откроется в сентябре. В экспозиции — работы Дали, де Кирико, Бэкона, Джакометти, Голополосова.Живопись выражает чувство одиночества человека, абсурдности современного мира, воплощенное Кафкой в литературе.

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париж

москва

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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