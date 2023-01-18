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Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230118/muzei-1845427366.html
Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить
Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить - РИА Новости, 18.01.2023
Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить
Российские музеи готовят проекты без европейских партнеров. Тем не менее запланировано несколько выставок-блокбастеров. Публике покажут золото из Скандинавии,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:00
2023-01-18T11:37
алексей боголюбов
николай рерих
казимир малевич
париж
москва
исторический музей
третьяковская галерея
эрмитаж (музей)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские музеи готовят проекты без европейских партнеров. Тем не менее запланировано несколько выставок-блокбастеров. Публике покажут золото из Скандинавии, испанские живописные шедевры, расскажут о средневековых забавах и дворцовых интригах. О том, куда стоит пойти и почему, — в материале РИА Новости.Марины и графика в Третьяковке В сентябре в Третьяковке, в Лаврушинском переулке, откроется выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения".Профессиональный моряк, топограф и путешественник, Боголюбов известен как автор батальных полотен.Его стиль сложился под влиянием европейских мастеров — художник учился и работал в Италии, Швейцарии, Германии, Франции.В экспозиции полторы сотни работ. Посетители увидят все виды его ландшафтной живописи — от марин до городских и природных пейзажей. Особое место — у крупноформатных полотен "Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года" (2,3 на 3,8 метра) и "Синопский бой" (2,2 на 3,8 метра).Другой юбилейный проект — "Николай Рерих" в Новой Третьяковке в октябре.Выставка к 150-летию художника представит более сотни произведений — от знаменитых шедевров "Гонец" и "Заморские гости" до холстов индийского периода "Гуга Чохан" и "Вестник", а также работ мастера для театра и в архитектуре.Экспозицию дополнят половецкие идолы и тибетские тханки, мемориальные предметы, архивные материалы.В мае в Третьяковке еще один вернисаж — "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова".Там представят новые приобретения галереи и дары: работы Малевича, Родченко, Степановой, Фаворского, Немухина.Продолжат графическую тему "Герои и современники Серебряного века" в ноябре. В экспозиции — произведения Бенуа и Малевича, Серова и Шагала, Врубеля и Кандинского, Бакста и Ларионова.Сокровища в Музеях КремляВ мае на выставке "Сокровищница датского короля Кристиана IV" вы сможете увидеть изделия немецких златокузнецов рубежа XVI и XVII веков.Эту коллекцию короля Дании и Норвегии Россия приобрела в 1628–1629 годах. Самое интересное покажут в парадном вестибюле Оружейной палаты.К осени готовят экспозицию "Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата".В зале Успенской звонницы и Патриаршем дворце на примере уникальных предметов из собрания Музеев Кремля кураторы расскажут об увлечении Средневековьем в эпоху романтизма.Древние клады ГИМаВ Историческом музее на осень запланирована выставка "Петергоф. Сокровища императрицы". В центре внимания — произведения искусства, демонстрирующие художественный вкус Александры Федоровны, супруги Николая I.В экспозиции — живопись, декоративно-прикладное искусство, а также известный парадный портрет императрицы кисти Франца Крюгера (из собрания ГИМа).К декабрю реализуют проект "Клады" на основе коллекции ГИМа и десяти музеев-партнеров. Там не только золотые монеты и драгоценности, но и орудия труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение, ожерелья из зубов животных.Золото и испанские шедевры в ГМИИВ апреле Пушкинский музей представит "Золото сарматских вождей" — собрание уникальных золотых и серебряных артефактов из Филипповских курганов.Раскопки велись с 1980-х, находки произвели сенсацию. Предметы кочевников в зверином стиле представят как часть единого археологического комплекса.Выставка "Испанская живопись из собраний ГМИИ и Эрмитажа" откроется осенью. Экспозиция познакомит с принципами коллекционирования и разделения собраний между Москвой и Санкт-Петербургом, распределения шедевров из национализированных фондов в 1930-х.Покажут две пары картин: "Мальчик с собакой" (из Эрмитажа) и "Девочка с корзиной фруктов" (ГМИИ) Бартоломео Эстебана Мурильо, а также "Натюрморт с поставцом" (Эрмитаж) и "Натюрморт с часами" (ГМИИ) Антонио Переды-и-Сальгадо — разлученные и поступившие в разные музеи.Московскую коллекцию представят картины Эль Греко, Гойи, Мурильо, никогда ранее не выставлявшиеся за пределами ГМИИ.Вторая часть проекта посвящена влиянию испанской культуры на русских художников (работы Врубеля, Головина и Гончаровой)."Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века" в апреле откроют в ГМИИ, а зимой — в Эрмитаже. Экспозиция — а это 150 работ — впервые расскажет о феномене парижской Королевской академии живописи и скульптуры.В ГМИИ воссоздадут многоярусную развеску академической иерархии жанров. Найдется место и для книг из библиотеки Дидро, экземпляров журнала "Литературная корреспонденция" (рассылался по подписке монархам Европы и Екатерине II).Рыцари Средневековья и дети Николая II в ЭрмитажеВ мае в Эрмитаже — выставка "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей". ОТМА — это Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Так они подписывали письма родителям.Три сотни экспонатов: одежда, предметы придворного быта, личные вещи императорской семьи. Хронологические рамки: с 1895-го по 1914-й."Цари и рыцари. Роман со Средневековьем" — в июне. Картины Кранаха, Босха, Бронзино, гравюры Дюрера, а также доспехи, витражи, мебель, ткани, бытовые предметы.Отдельно представят "Роман о розе", знаменитую рукописную книгу XV века с иллюстрациями.В центре экспозиции — реконструкция конного турнира.Диковинки "Царицыно"Музей-заповедник "Царицыно" запланировал на март выставку "На грани", посвященную стеклу.Особая подсветка каждого из 250 предметов из собрания "Царицыно" и около 40 произведений из музея Гусевского хрустального завода и мастерских художников создаст необычную атмосферу. Экспозицию разместят в Хлебном доме.Летом в Большом дворце — "Индия как мечта. Путешествие на Восток". Это об ориентализме в русской культуре XVI–ХХ веков.Картины, произведения декоративного, театрального искусства, арт-объекты — около 500 раритетов из 15 российских собраний. От рукописного списка XVI века "Описания хождения за три моря" Афанасия Никитина до живописи Верещагина, Рериха, Чуйкова — все посвящено русскому восприятию экзотической Индии.Кафка в Еврейском музееИсследовательский проект "Наука и искусство" представят в марте в Еврейском музее. Тут и астрономия, и биология, и химия, и география, и открытия Леонардо да Винчи.Более 80 произведений искусства, созданные за пять веков, проиллюстрируют взаимодействие разных наук. Единый диалог выстраивают от гравюр Альбрехта Дюрера и живописи Питера Брейгеля Младшего до инсталляций современных художников (VTOL)."Процесс": Франц Кафка и искусство XX века" откроется в сентябре. В экспозиции — работы Дали, де Кирико, Бэкона, Джакометти, Голополосова.Живопись выражает чувство одиночества человека, абсурдности современного мира, воплощенное Кафкой в литературе.
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Анна Нехаева
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алексей боголюбов, николай рерих, казимир малевич, париж, москва, исторический музей, третьяковская галерея, эрмитаж (музей), русский музей, российский еврейский музей толерантности, царицыно (музей-заповедник), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, валентин серов, франц кафка, питер брейгель (младший), фрэнсис бэкон, альберто джакометти, сальвадор дали, василий верещагин, иероним босх, марк шагал, василий кандинский, леон бакст, эль греко, франсиско гойя, музеи, что посмотреть
Алексей Боголюбов, Николай Рерих, Казимир Малевич, Париж, Москва, Исторический музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж (музей), Русский музей, Российский еврейский музей толерантности, Царицыно (музей-заповедник), Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Валентин Серов, Франц Кафка, Питер Брейгель (младший), Фрэнсис Бэкон, Альберто Джакометти, Сальвадор Дали, Василий Верещагин, Иероним Босх, Марк Шагал, Василий Кандинский, Леон Бакст, Эль Греко, Франсиско Гойя, Культура, Музеи, что посмотреть
08:00 18.01.2023 (обновлено: 11:37 18.01.2023)
 

Сокровища, сенсации, громкие имена: какие выставки нельзя пропустить

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаВыставка "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем"
Выставка Цари и рыцари. Роман со Средневековьем
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские музеи готовят проекты без европейских партнеров. Тем не менее запланировано несколько выставок-блокбастеров. Публике покажут золото из Скандинавии, испанские живописные шедевры, расскажут о средневековых забавах и дворцовых интригах. О том, куда стоит пойти и почему, — в материале РИА Новости.

Марины и графика в Третьяковке

В сентябре в Третьяковке, в Лаврушинском переулке, откроется выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения".
Профессиональный моряк, топограф и путешественник, Боголюбов известен как автор батальных полотен.
Его стиль сложился под влиянием европейских мастеров — художник учился и работал в Италии, Швейцарии, Германии, Франции.
© Государственная Третьяковская галереяА. П. Боголюбов. Катание на Неве. 1854. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"
А.П. Боголюбов. Катание на Неве. 1854. Выставка Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения
© Государственная Третьяковская галерея
А. П. Боголюбов. Катание на Неве. 1854. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"
В экспозиции полторы сотни работ. Посетители увидят все виды его ландшафтной живописи — от марин до городских и природных пейзажей. Особое место — у крупноформатных полотен "Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года" (2,3 на 3,8 метра) и "Синопский бой" (2,2 на 3,8 метра).
© Государственная Третьяковская галерея

А. П. Боголюбов. Савона. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

А.П. Боголюбов. Савона. Выставка Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения
1 из 3

А. П. Боголюбов. Савона. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

А. П. Боголюбов. Золотой Рог в Константинополе. 1864. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

А.П. Боголюбов. Золотой Рог в Константинополе. 1864. Выставка Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения
2 из 3

А. П. Боголюбов. Золотой Рог в Константинополе. 1864. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

А. П. Боголюбов. Летняя ночь на Неве у взморья. 1875. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

А.П. Боголюбов. Летняя ночь на Неве у взморья. 1875. Выставка Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения
3 из 3

А. П. Боголюбов. Летняя ночь на Неве у взморья. 1875. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

© Государственная Третьяковская галерея
1 из 3

А. П. Боголюбов. Савона. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

© Государственная Третьяковская галерея
2 из 3

А. П. Боголюбов. Золотой Рог в Константинополе. 1864. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

© Государственная Третьяковская галерея
3 из 3

А. П. Боголюбов. Летняя ночь на Неве у взморья. 1875. Выставка "Маринист Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения"

© Государственная Третьяковская галерея
Другой юбилейный проект — "Николай Рерих" в Новой Третьяковке в октябре.
Выставка к 150-летию художника представит более сотни произведений — от знаменитых шедевров "Гонец" и "Заморские гости" до холстов индийского периода "Гуга Чохан" и "Вестник", а также работ мастера для театра и в архитектуре.
© Государственная Третьяковская галереяН. К. Рерих. Заморские гости. 1901. Выставка "Николай Рерих"
Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901. Выставка Николай Рерих
© Государственная Третьяковская галерея
Н. К. Рерих. Заморские гости. 1901. Выставка "Николай Рерих"

"Сенсацией станет первый показ для публики театрального задника, выполненного Николаем Рерихом в 1908 году для балета "Половецкие пляски", который ставили в Париже в рамках первой антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева", — рассказывают в ГТГ.

Экспозицию дополнят половецкие идолы и тибетские тханки, мемориальные предметы, архивные материалы.
© Государственная Третьяковская галерея

Н. К. Рерих. Гуга Чохан. 1931. Выставка "Николай Рерих"

Н.К. Рерих. Гуга Чохан. 1931. Выставка Николай Рерих
1 из 3

Н. К. Рерих. Гуга Чохан. 1931. Выставка "Николай Рерих"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

Н. К. Рерих. Портрет отца. 1938. Выставка "Николай Рерих"

Н.К. Рерих. Портрет отца. 1938. Выставка Николай Рерих
2 из 3

Н. К. Рерих. Портрет отца. 1938. Выставка "Николай Рерих"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

Н. К. Рерих. Звездные руны. 1912. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

Н.К. Рерих. Звездные руны. 1912. Выставка Герои и современники Серебряного века
3 из 3

Н. К. Рерих. Звездные руны. 1912. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

© Государственная Третьяковская галерея
1 из 3

Н. К. Рерих. Гуга Чохан. 1931. Выставка "Николай Рерих"

© Государственная Третьяковская галерея
2 из 3

Н. К. Рерих. Портрет отца. 1938. Выставка "Николай Рерих"

© Государственная Третьяковская галерея
3 из 3

Н. К. Рерих. Звездные руны. 1912. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

© Государственная Третьяковская галерея
В мае в Третьяковке еще один вернисаж — "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова".
Там представят новые приобретения галереи и дары: работы Малевича, Родченко, Степановой, Фаворского, Немухина.
Продолжат графическую тему "Герои и современники Серебряного века" в ноябре.
В экспозиции — произведения Бенуа и Малевича, Серова и Шагала, Врубеля и Кандинского, Бакста и Ларионова.
© Государственная Третьяковская галерея

А. Н. Бенуа. Прогулка короля. 1906. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

А.Н. Бенуа. Прогулка короля. 1906. Выставка Герои и современники Серебряного века
1 из 5

А. Н. Бенуа. Прогулка короля. 1906. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

В. А. Серов. Похищение Европы. Вариант картины. 1910. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

В.А. Серов. Похищение Европы. Вариант картины. 1910. Выставка Герои и современники Серебряного века
2 из 5

В. А. Серов. Похищение Европы. Вариант картины. 1910. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

И. В. Клюн. Натюрморт со стеклянной посудой. 1926. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

И.В. Клюн. Натюрморт со стеклянной посудой. 1926. Выставка Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова
3 из 5

И. В. Клюн. Натюрморт со стеклянной посудой. 1926. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

К. С. Малевич. Супрематизм. Композиция с кругом. 1917–1918. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

К.С. Малевич. Супрематизм. Композиция с кругом. 1917–1918. Выставка Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова
4 из 5

К. С. Малевич. Супрематизм. Композиция с кругом. 1917–1918. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

© Государственная Третьяковская галерея
© Государственная Третьяковская галерея

П. И. Басманов. Прогулка. 1935. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

П.И. Басманов. Прогулка. 1935. Выставка Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова
5 из 5

П. И. Басманов. Прогулка. 1935. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

© Государственная Третьяковская галерея
1 из 5

А. Н. Бенуа. Прогулка короля. 1906. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

© Государственная Третьяковская галерея
2 из 5

В. А. Серов. Похищение Европы. Вариант картины. 1910. Выставка "Герои и современники Серебряного века"

© Государственная Третьяковская галерея
3 из 5

И. В. Клюн. Натюрморт со стеклянной посудой. 1926. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

© Государственная Третьяковская галерея
4 из 5

К. С. Малевич. Супрематизм. Композиция с кругом. 1917–1918. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

© Государственная Третьяковская галерея
5 из 5

П. И. Басманов. Прогулка. 1935. Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова"

© Государственная Третьяковская галерея

Сокровища в Музеях Кремля

В мае на выставке "Сокровищница датского короля Кристиана IV" вы сможете увидеть изделия немецких златокузнецов рубежа XVI и XVII веков.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляВыставка "Сокровищница датского короля Кристиана IV". Гора-курильница с замком Кронборг. Гамбург (?), до 1632 г.
Выставка Сокровищница датского короля Кристиана IV. Гора-курильница с замком Кронборг. Гамбург (?), до 1632 г.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Выставка "Сокровищница датского короля Кристиана IV". Гора-курильница с замком Кронборг. Гамбург (?), до 1632 г.
Эту коллекцию короля Дании и Норвегии Россия приобрела в 1628–1629 годах. Самое интересное покажут в парадном вестибюле Оружейной палаты.
К осени готовят экспозицию "Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата".
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляВыставка "Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата". Трон. Москва (?), Оружейная палата Кремля (?), 1654–1667
Выставка Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата. Трон. Москва(?), Оружейная палата Кремля (?), 1654-1667
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Выставка "Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата". Трон. Москва (?), Оружейная палата Кремля (?), 1654–1667
В зале Успенской звонницы и Патриаршем дворце на примере уникальных предметов из собрания Музеев Кремля кураторы расскажут об увлечении Средневековьем в эпоху романтизма.

Древние клады ГИМа

В Историческом музее на осень запланирована выставка "Петергоф. Сокровища императрицы". В центре внимания — произведения искусства, демонстрирующие художественный вкус Александры Федоровны, супруги Николая I.
© Предоставлено пресс-службой ГИМаКрюгер Ф. (Kruger Franz), (1797–1857) (?) Портрет императрицы Александры Федоровны (1798–1860) 1852–1857 гг.
Крюгер Ф. (Kruger Franz), (1797-1857) (?) Портрет императрицы Александры Федоровны (1798-1860) 1852-1857 гг.
© Предоставлено пресс-службой ГИМа
Крюгер Ф. (Kruger Franz), (1797–1857) (?) Портрет императрицы Александры Федоровны (1798–1860) 1852–1857 гг.
В экспозиции — живопись, декоративно-прикладное искусство, а также известный парадный портрет императрицы кисти Франца Крюгера (из собрания ГИМа).
К декабрю реализуют проект "Клады" на основе коллекции ГИМа и десяти музеев-партнеров. Там не только золотые монеты и драгоценности, но и орудия труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение, ожерелья из зубов животных.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМГнездовский клад
Гнездовский клад
1 из 5
Гнездовский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМГаличский клад
Галичский клад
2 из 5
Галичский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМБородинский клад
Бородинский клад
3 из 5
Бородинский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМКлад в кувшине
Клад в кувшине
4 из 5
Клад в кувшине
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМСуздальское оплечье
Суздальское оплечье
5 из 5
Суздальское оплечье
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 5
Гнездовский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 5
Галичский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 5
Бородинский клад
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 5
Клад в кувшине
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
5 из 5
Суздальское оплечье
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ

Золото и испанские шедевры в ГМИИ

В апреле Пушкинский музей представит "Золото сарматских вождей" — собрание уникальных золотых и серебряных артефактов из Филипповских курганов.
Раскопки велись с 1980-х, находки произвели сенсацию. Предметы кочевников в зверином стиле представят как часть единого археологического комплекса.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкКартина Ван Гога "Портрет доктора Рея" на обновленной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ–ХХ веков ГМИИ имени А. С. Пушкина
Картина Ван Гога Портрет доктора Рея на обновленной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Картина Ван Гога "Портрет доктора Рея" на обновленной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ–ХХ веков ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка "Испанская живопись из собраний ГМИИ и Эрмитажа" откроется осенью. Экспозиция познакомит с принципами коллекционирования и разделения собраний между Москвой и Санкт-Петербургом, распределения шедевров из национализированных фондов в 1930-х.
Покажут две пары картин: "Мальчик с собакой" (из Эрмитажа) и "Девочка с корзиной фруктов" (ГМИИ) Бартоломео Эстебана Мурильо, а также "Натюрморт с поставцом" (Эрмитаж) и "Натюрморт с часами" (ГМИИ) Антонио Переды-и-Сальгадо — разлученные и поступившие в разные музеи.
© Пресс-служба ГМИИ им. А.С. ПушкинаНикола Бернар Леписье. 1735–1784. Портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии
Никола Бернар Леписье. 1735–1784 Портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии
© Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
Никола Бернар Леписье. 1735–1784. Портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии
Московскую коллекцию представят картины Эль Греко, Гойи, Мурильо, никогда ранее не выставлявшиеся за пределами ГМИИ.
Вторая часть проекта посвящена влиянию испанской культуры на русских художников (работы Врубеля, Головина и Гончаровой).
"Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века" в апреле откроют в ГМИИ, а зимой — в Эрмитаже. Экспозиция — а это 150 работ — впервые расскажет о феномене парижской Королевской академии живописи и скульптуры.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВыставка "Всеобщий язык" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
В ГМИИ воссоздадут многоярусную развеску академической иерархии жанров. Найдется место и для книг из библиотеки Дидро, экземпляров журнала "Литературная корреспонденция" (рассылался по подписке монархам Европы и Екатерине II).

Рыцари Средневековья и дети Николая II в Эрмитаже

В мае в Эрмитаже — выставка "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей". ОТМА — это Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Так они подписывали письма родителям.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

Платье детское парадное придворное. 1904. Экспонат выставки "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей"

Платье детское парадное придворное. 1904. Экспонат выставки Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей
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Платье детское парадное придворное. 1904. Экспонат выставки "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

Рундальцов Михаил Викторович. Портрет цесаревича Алексея Николаевича. 1911. Экспонат выставки "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей"

Рундальцов Михаил Викторович. Портрет цесаревича Алексея Николаевича. 1911. Экспонат выставки Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей
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Рундальцов Михаил Викторович. Портрет цесаревича Алексея Николаевича. 1911. Экспонат выставки "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
1 из 2

Платье детское парадное придворное. 1904. Экспонат выставки "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
2 из 2

Рундальцов Михаил Викторович. Портрет цесаревича Алексея Николаевича. 1911. Экспонат выставки "Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Три сотни экспонатов: одежда, предметы придворного быта, личные вещи императорской семьи. Хронологические рамки: с 1895-го по 1914-й.
"Цари и рыцари. Роман со Средневековьем" — в июне. Картины Кранаха, Босха, Бронзино, гравюры Дюрера, а также доспехи, витражи, мебель, ткани, бытовые предметы.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаВыставка "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем"
Выставка Цари и рыцари. Роман со Средневековьем
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Выставка "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем"
Отдельно представят "Роман о розе", знаменитую рукописную книгу XV века с иллюстрациями.
В центре экспозиции — реконструкция конного турнира.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаВыставка "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем"
Выставка Цари и рыцари. Роман со Средневековьем
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Выставка "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем"

Диковинки "Царицыно"

Музей-заповедник "Царицыно" запланировал на март выставку "На грани", посвященную стеклу.

"Это самый фантастический материал, — уверены в музее. — В стекле все завораживает: огонь, песок, высоченные температуры, а после — гравировка и гранение".

Особая подсветка каждого из 250 предметов из собрания "Царицыно" и около 40 произведений из музея Гусевского хрустального завода и мастерских художников создаст необычную атмосферу. Экспозицию разместят в Хлебном доме.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Работа Акнуния Аствацатурьяна "Рубин"
Работа Акнуния Аствацатурьяна Рубин
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Работа Акнуния Аствацатурьяна "Рубин"
Летом в Большом дворце — "Индия как мечта. Путешествие на Восток". Это об ориентализме в русской культуре XVI–ХХ веков.
Картины, произведения декоративного, театрального искусства, арт-объекты — около 500 раритетов из 15 российских собраний.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Индийский гость и другие торговые гости в опере "Садко" Н. А. Римского-Корсакова. Россия, Санкт-Петербург, не ранее 1901 года. Мариинский театр. Фотография, раскрашенная на подложке. Из собрания Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства
Индийский гость и другие торговые гости в опере Садко Н.А. Римского-Корсакова. Россия, Санкт-Петербург, не ранее 1901. Мариинский театр. Фотография раскрашенная на подложке. Из собрания Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Индийский гость и другие торговые гости в опере "Садко" Н. А. Римского-Корсакова. Россия, Санкт-Петербург, не ранее 1901 года. Мариинский театр. Фотография, раскрашенная на подложке. Из собрания Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства
От рукописного списка XVI века "Описания хождения за три моря" Афанасия Никитина до живописи Верещагина, Рериха, Чуйкова — все посвящено русскому восприятию экзотической Индии.

Кафка в Еврейском музее

Исследовательский проект "Наука и искусство" представят в марте в Еврейском музее. Тут и астрономия, и биология, и химия, и география, и открытия Леонардо да Винчи.
Более 80 произведений искусства, созданные за пять веков, проиллюстрируют взаимодействие разных наук. Единый диалог выстраивают от гравюр Альбрехта Дюрера и живописи Питера Брейгеля Младшего до инсталляций современных художников (VTOL).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Еврейского музея и центра толерантности в Москве
Здание Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Еврейского музея и центра толерантности в Москве
"Процесс": Франц Кафка и искусство XX века" откроется в сентябре. В экспозиции — работы Дали, де Кирико, Бэкона, Джакометти, Голополосова.
Живопись выражает чувство одиночества человека, абсурдности современного мира, воплощенное Кафкой в литературе.
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Культура
Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино
 
КультураАлексей БоголюбовНиколай РерихКазимир МалевичПарижМоскваИсторический музейТретьяковская галереяЭрмитаж (музей)Русский музейРоссийский еврейский музей толерантностиЦарицыно (музей-заповедник)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВалентин СеровФранц КафкаПитер Брейгель (младший)Фрэнсис БэконАльберто ДжакометтиСальвадор ДалиВасилий ВерещагинИероним БосхМарк ШагалВасилий КандинскийЛеон БакстЭль ГрекоФрансиско ГойяМузеичто посмотреть
 
 
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