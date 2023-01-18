https://ria.ru/20230118/moskva-1845739116.html
Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей
Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей - РИА Новости, 18.01.2023
Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей
Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:59
2023-01-18T14:59
2023-01-18T14:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
праздник крещения господня
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В обеспечении безопасности купаний будут задействованы около 800 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно проводится измерение толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. Помимо этого, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега. "Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках для крещенских купаний, больше всего площадок в Троицком и Новомосковском (15) и Северо-Западном (9) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.
https://realty.ria.ru/20230118/sneg-1845384916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, праздник крещения господня
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Праздник Крещения Господня
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В обеспечении безопасности купаний будут задействованы около 800 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно проводится измерение толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. Помимо этого, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.
"Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках для крещенских купаний, больше всего площадок в Троицком и Новомосковском (15) и Северо-Западном (9) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - отметил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.