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Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей - РИА Новости, 18.01.2023
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Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей
Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей - РИА Новости, 18.01.2023
Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей
Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:59
2023-01-18T14:59
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москва
петр бирюков
праздник крещения господня
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В обеспечении безопасности купаний будут задействованы около 800 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно проводится измерение толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. Помимо этого, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега. "Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках для крещенских купаний, больше всего площадок в Троицком и Новомосковском (15) и Северо-Западном (9) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.
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москва, петр бирюков, праздник крещения господня
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Праздник Крещения Господня
14:59 18.01.2023
 

Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРаботники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В обеспечении безопасности купаний будут задействованы около 800 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно проводится измерение толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. Помимо этого, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.
"Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках для крещенских купаний, больше всего площадок в Троицком и Новомосковском (15) и Северо-Западном (9) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПраздник Крещения Господня
 
 
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