https://ria.ru/20230118/moskva-1845739116.html

Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей

Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей - РИА Новости, 18.01.2023

Безопасность москвичей на крещенских купаниях обеспечат 800 спасателей

Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:59

2023-01-18T14:59

2023-01-18T14:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

праздник крещения господня

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января будут обеспечивать около 800 пожарных и спасателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В обеспечении безопасности купаний будут задействованы около 800 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно проводится измерение толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 сантиметров. Помимо этого, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега. "Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках для крещенских купаний, больше всего площадок в Троицком и Новомосковском (15) и Северо-Западном (9) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.

https://realty.ria.ru/20230118/sneg-1845384916.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, праздник крещения господня