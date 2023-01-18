https://ria.ru/20230118/mishustin-1845735215.html

Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля

Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля - РИА Новости, 18.01.2023

Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля

Все материально-технические средства для Вооруженных сил РФ, недостающие в соответствии с планами 2022 года, должны быть направлены в войска не позднее февраля... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:49

2023-01-18T14:49

2023-01-18T14:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все материально-технические средства для Вооруженных сил РФ, недостающие в соответствии с планами 2022 года, должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению ВС РФ.Премьер обратился к участникам совещания с просьбой лично контролировать исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации.

https://ria.ru/20221125/obmundirovanie-1834320980.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, михаил мишустин