https://ria.ru/20230118/mishustin-1845735215.html
Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля
Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля - РИА Новости, 18.01.2023
Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля
Все материально-технические средства для Вооруженных сил РФ, недостающие в соответствии с планами 2022 года, должны быть направлены в войска не позднее февраля... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:49
2023-01-18T14:49
2023-01-18T14:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все материально-технические средства для Вооруженных сил РФ, недостающие в соответствии с планами 2022 года, должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению ВС РФ.Премьер обратился к участникам совещания с просьбой лично контролировать исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации.
https://ria.ru/20221125/obmundirovanie-1834320980.html
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вооруженные силы рф, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин
14:49 18.01.2023 (обновлено: 14:50 18.01.2023)
Недостающие технические средства направят в ВС России до февраля
Мишустин поручил направить все недостающие технические средства для ВС России до февраля