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В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2023
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В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2023
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году
Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:59
2023-01-18T10:29
москва
метро
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты, коллекционные елочные игрушки - такие необычные вещи пассажиры оставили в метро в 2022 году, а мы нашли и передали на Склад забытых вещей", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в минувшем году на складах находилось 28,4 тысячи забытых вещей. Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах метро телефоны, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары.
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москва, метро, московский метрополитен, общество
Москва, Метро, Московский метрополитен, Общество
09:59 18.01.2023 (обновлено: 10:29 18.01.2023)
 
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году

Жалюзи, набор шишек и ласты забыли пассажиры московского метро в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтанция "Новослободская" Кольцевой линии московского метро
Станция Новослободская Кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Станция "Новослободская" Кольцевой линии московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты, коллекционные елочные игрушки - такие необычные вещи пассажиры оставили в метро в 2022 году, а мы нашли и передали на Склад забытых вещей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в минувшем году на складах находилось 28,4 тысячи забытых вещей. Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах метро телефоны, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары.
Лисенок - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля 2022, 14:48
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой
 
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