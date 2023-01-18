https://ria.ru/20230118/metropoliten-1845640922.html
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2023
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году
Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:59
2023-01-18T09:59
2023-01-18T10:29
москва
метро
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты, коллекционные елочные игрушки - такие необычные вещи пассажиры оставили в метро в 2022 году, а мы нашли и передали на Склад забытых вещей", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в минувшем году на складах находилось 28,4 тысячи забытых вещей. Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах метро телефоны, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары.
https://ria.ru/20220708/lisa-1801226499.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, метро, московский метрополитен, общество
Москва, Метро, Московский метрополитен, Общество
09:59 18.01.2023 (обновлено: 10:29 18.01.2023)
В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году
Жалюзи, набор шишек и ласты забыли пассажиры московского метро в 2022 году