https://ria.ru/20230118/metropoliten-1845640922.html

В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году

В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2023

В московском метро рассказали, что забывали пассажиры подземки в 2022 году

Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:59

2023-01-18T09:59

2023-01-18T10:29

москва

метро

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 30 тысяч вещей забыли пассажиры в метро Москвы, среди них жалюзи, электромясорубка и ласты, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты, коллекционные елочные игрушки - такие необычные вещи пассажиры оставили в метро в 2022 году, а мы нашли и передали на Склад забытых вещей", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в минувшем году на складах находилось 28,4 тысячи забытых вещей. Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах метро телефоны, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары.

https://ria.ru/20220708/lisa-1801226499.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, метро, московский метрополитен, общество