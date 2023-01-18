https://ria.ru/20230118/lavrov-1845712588.html

Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров

Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров

Россия никогда не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, поэтому бегать за Соединенными Штатами и говорить о возобновлении контактов РФ не собирается,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:41

2023-01-18T13:41

2023-01-18T14:08

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810913_0:0:1888:1062_1920x0_80_0_0_b30ff02b20108bb4b930e70db6408822.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия никогда не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, поэтому бегать за Соединенными Штатами и говорить о возобновлении контактов РФ не собирается, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда они говорят, что надо возобновлять (контакты - ред)... Мы не разрывали диалог. Вообще-то ни одно из направлений наших контактов, нашего взаимодействия мы не разрывали. Разрывали это США. Бегать за ними, говорить: "давайте опять дружить" мы не собираемся. Они знают, что мы серьёзные люди и всегда на серьёзное обращение будем серьезно отвечать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В качестве примера он привел встречу главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году, которая, по словам Лаврова, состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину."Хотя никаких прорывов она не принесла, но сам по себе диалог, серьёзный диалог, не встреча для того, чтобы обвинять во всех смертных грехах кого-то, а серьёзный взаимоуважительный разговор — это всегда полезно", - добавил он.

https://ria.ru/20230118/diplomatiya-1845678181.html

https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, россия, в мире