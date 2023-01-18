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Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
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Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров
Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров
Россия никогда не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, поэтому бегать за Соединенными Штатами и говорить о возобновлении контактов РФ не собирается,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:41
2023-01-18T14:08
сергей лавров
джо байден
владимир путин
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия никогда не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, поэтому бегать за Соединенными Штатами и говорить о возобновлении контактов РФ не собирается, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда они говорят, что надо возобновлять (контакты - ред)... Мы не разрывали диалог. Вообще-то ни одно из направлений наших контактов, нашего взаимодействия мы не разрывали. Разрывали это США. Бегать за ними, говорить: "давайте опять дружить" мы не собираемся. Они знают, что мы серьёзные люди и всегда на серьёзное обращение будем серьезно отвечать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В качестве примера он привел встречу главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году, которая, по словам Лаврова, состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину."Хотя никаких прорывов она не принесла, но сам по себе диалог, серьёзный диалог, не встреча для того, чтобы обвинять во всех смертных грехах кого-то, а серьёзный взаимоуважительный разговор — это всегда полезно", - добавил он.
https://ria.ru/20230118/diplomatiya-1845678181.html
https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html
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сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, россия, в мире
Сергей Лавров, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, В мире
13:41 18.01.2023 (обновлено: 14:08 18.01.2023)
 
Россия не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не собирается бегать за США, потому что не разрывала диалог

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия никогда не разрывала диалог с США, это делал Белый дом, поэтому бегать за Соединенными Штатами и говорить о возобновлении контактов РФ не собирается, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда они говорят, что надо возобновлять (контакты - ред)... Мы не разрывали диалог. Вообще-то ни одно из направлений наших контактов, нашего взаимодействия мы не разрывали. Разрывали это США. Бегать за ними, говорить: "давайте опять дружить" мы не собираемся. Они знают, что мы серьёзные люди и всегда на серьёзное обращение будем серьезно отвечать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:06
Запад сам закрыл взаимодействие по многим направлениям, заявил Лавров
В качестве примера он привел встречу главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году, которая, по словам Лаврова, состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину.
"Хотя никаких прорывов она не принесла, но сам по себе диалог, серьёзный диалог, не встреча для того, чтобы обвинять во всех смертных грехах кого-то, а серьёзный взаимоуважительный разговор — это всегда полезно", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:53
Лавров назвал главные слова 2022 года
 
Сергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинСШАРоссияВ мире
 
 
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