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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля - РИА Новости, 18.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля
Валюта РФ выросла к доллару и евро и не изменилась к юаню: американская валюта подешевела до 68,75 рубля, европейская – до 74,35 рубля, китайская осталась на... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:33
2023-01-18T19:33
2023-01-18T19:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Валюта РФ выросла к доллару и евро и не изменилась к юаню: американская валюта подешевела до 68,75 рубля, европейская – до 74,35 рубля, китайская осталась на уровне закрытия вторника – 10,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 40 копеек, до 68,75 рубля, евро - на 65 копеек, до почти 74,35 рубля, юань остался на уровне в 10,19 рубля. К 19.06 мск стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent растет на 1,78% - до 87,45 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, юань, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, евро, Доллар, Юань, Рубль
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 18 января упал до 68,75 рубля, евро — до 74,35