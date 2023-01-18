https://ria.ru/20230118/kurs-1845823229.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля - РИА Новости, 18.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 68,75 рубля

Валюта РФ выросла к доллару и евро и не изменилась к юаню: американская валюта подешевела до 68,75 рубля, европейская – до 74,35 рубля, китайская осталась на... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:33

2023-01-18T19:33

2023-01-18T19:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Валюта РФ выросла к доллару и евро и не изменилась к юаню: американская валюта подешевела до 68,75 рубля, европейская – до 74,35 рубля, китайская осталась на уровне закрытия вторника – 10,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 40 копеек, до 68,75 рубля, евро - на 65 копеек, до почти 74,35 рубля, юань остался на уровне в 10,19 рубля. К 19.06 мск стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent растет на 1,78% - до 87,45 доллара за баррель.

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экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, юань, рубль