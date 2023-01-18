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При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский - РИА Новости, 18.01.2023
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При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский
При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский - РИА Новости, 18.01.2023
При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский
Владимир Зеленский уточнил, что число погибших при крушении вертолета в Броварах Киевской области составляет 15, пострадали 25 человек. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:37
2023-01-18T13:37
в мире
владимир зеленский
бровары
киевская область
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что число погибших при крушении вертолета в Броварах Киевской области составляет 15, пострадали 25 человек. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сообщалось, что погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей. "К этой минуте погибли 15 человек. Точное число жертв трагедии сейчас устанавливается... Пострадали 25 человек, включая десятерых детей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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в мире, владимир зеленский, бровары, киевская область, украина
В мире, Владимир Зеленский, Бровары, Киевская область, Украина
13:37 18.01.2023
 
При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский

Зеленский: при крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, еще 25 пострадали

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что число погибших при крушении вертолета в Броварах Киевской области составляет 15, пострадали 25 человек.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сообщалось, что погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.
"К этой минуте погибли 15 человек. Точное число жертв трагедии сейчас устанавливается... Пострадали 25 человек, включая десятерых детей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:56
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
 
В миреВладимир ЗеленскийБроварыКиевская областьУкраина
 
 
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