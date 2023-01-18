https://ria.ru/20230118/krushenie-1845711266.html

При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский

При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский - РИА Новости, 18.01.2023

При крушении вертолета в Броварах погибли 15 человек, уточнил Зеленский

Владимир Зеленский уточнил, что число погибших при крушении вертолета в Броварах Киевской области составляет 15, пострадали 25 человек. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:37

2023-01-18T13:37

2023-01-18T13:37

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уточнил, что число погибших при крушении вертолета в Броварах Киевской области составляет 15, пострадали 25 человек. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сообщалось, что погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей. "К этой минуте погибли 15 человек. Точное число жертв трагедии сейчас устанавливается... Пострадали 25 человек, включая десятерых детей", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230118/oshibka-1845696006.html

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Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, бровары, киевская область, украина