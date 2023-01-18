Омича арестовали за кражу шоколадок и конфет
Жителя Омской области арестовали за кражу из магазинов 347 шоколадок и 11 коробок конфет
Плитки шоколада. Архивное фото
ОМСК, 18 янв - РИА Новости. Жителя Омской области арестовали за то, что он украл из магазинов более 300 плиток шоколада и 11 коробок конфет, сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.
О краже стало известно от владельца магазина в микрорайоне Входной в Омске. Он рассказал, что провел инвентаризацию и недосчитался значительного количества сладостей - пропали 176 плиток шоколада на 11 600 рублей. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и поняли, что воровством занимался ранее судимый 39-летний житель села Лузино. Его задержали и доставили в участок.
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"Установлено, что фигурант регулярно совершал хищение кондитерских изделий с целью последующей реализации: продавал сладкий товар знакомым или прохожим на Ленинском рынке. Кроме того, аналогичной противоправной деятельностью сельчанин занимался и на улице Избышева. Здесь за три посещения он похитил 171 плитку шоколада и 11 коробок конфет. В данном случае сумма материального ущерба составила 16 000 рублей", - добавили в полицейском главке.
Мужчина использовал конспирацию, и чтобы не привлекать внимания, менял одежду.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурант арестован. Три эпизода аналогичных преступлений, совершенных в ноябре прошлого года, полицейские уже направили в суд.
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