https://ria.ru/20230118/krazha-1845745682.html

Омича арестовали за кражу шоколадок и конфет

Омича арестовали за кражу шоколадок и конфет - РИА Новости, 18.01.2023

Омича арестовали за кражу шоколадок и конфет

Жителя Омской области арестовали за то, что он украл из магазинов более 300 плиток шоколада и 11 коробок конфет, сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:17

2023-01-18T15:17

2023-01-18T15:17

происшествия

омская область

россия

омск

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ОМСК, 18 янв - РИА Новости. Жителя Омской области арестовали за то, что он украл из магазинов более 300 плиток шоколада и 11 коробок конфет, сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ. О краже стало известно от владельца магазина в микрорайоне Входной в Омске. Он рассказал, что провел инвентаризацию и недосчитался значительного количества сладостей - пропали 176 плиток шоколада на 11 600 рублей. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и поняли, что воровством занимался ранее судимый 39-летний житель села Лузино. Его задержали и доставили в участок. "Установлено, что фигурант регулярно совершал хищение кондитерских изделий с целью последующей реализации: продавал сладкий товар знакомым или прохожим на Ленинском рынке. Кроме того, аналогичной противоправной деятельностью сельчанин занимался и на улице Избышева. Здесь за три посещения он похитил 171 плитку шоколада и 11 коробок конфет. В данном случае сумма материального ущерба составила 16 000 рублей", - добавили в полицейском главке. Мужчина использовал конспирацию, и чтобы не привлекать внимания, менял одежду. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурант арестован. Три эпизода аналогичных преступлений, совершенных в ноябре прошлого года, полицейские уже направили в суд.

https://ria.ru/20200426/1570588420.html

https://ria.ru/20201031/vorovstvo-1582301767.html

омская область

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область, россия, омск