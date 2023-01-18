Рейтинг@Mail.ru
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/kosovo-1845847882.html
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными - РИА Новости, 18.01.2023
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными
Доклад Европейского парламента (ЕП), который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:13
2023-01-18T22:13
в мире
александр вучич
косово
сербия
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Доклад Европейского парламента (ЕП), который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников отделения территорий, является примером бесстыдства Запада, который понимает только силу, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства находится в швейцарском Давосе, где на полях экономического форума провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков. Депутаты ЕП приняли в среду доклад о применении совместной внешней политики и политики безопасности в 20022 году. Документе требует от Белграда вести переговоры с Приштиной ко взаимному признанию и осуждает "постоянный низкий уровень согласованности Сербии с внешней политикой ЕС", особенно в конфликте на Украине и по санкциям против РФ. В противном случае авторы доклада предлагают заморозить евроинтеграцию для сербов. "Это петля на шею не Вучичу, когда ЕП выступает с невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, не буду употреблять другое слово, это петля на шее нашей страны… В этом документе они говорят - надо призвать к ответу и наказать всех сецессионистов, но они сами сецессионисты", - заявил Вучич журналистам в Давосе. Он отметил, что Сербии в дальнейшем "будет тяжелее из-за лицемерия западных стран и безответственности некоторых их представителей". По его словам, "они понимают только силу как аргумент".
https://ria.ru/20230113/serbiya-1844610354.html
https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, косово, сербия, евросоюз, европарламент
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Евросоюз, Европарламент
22:13 18.01.2023
 
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными

Вучич назвал требования Европарламента признать независимость Косово бесстыдными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Доклад Европейского парламента (ЕП), который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников отделения территорий, является примером бесстыдства Запада, который понимает только силу, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства находится в швейцарском Давосе, где на полях экономического форума провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков. Депутаты ЕП приняли в среду доклад о применении совместной внешней политики и политики безопасности в 20022 году. Документе требует от Белграда вести переговоры с Приштиной ко взаимному признанию и осуждает "постоянный низкий уровень согласованности Сербии с внешней политикой ЕС", особенно в конфликте на Украине и по санкциям против РФ. В противном случае авторы доклада предлагают заморозить евроинтеграцию для сербов.
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 13:19
Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии
"Это петля на шею не Вучичу, когда ЕП выступает с невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, не буду употреблять другое слово, это петля на шее нашей страны… В этом документе они говорят - надо призвать к ответу и наказать всех сецессионистов, но они сами сецессионисты", - заявил Вучич журналистам в Давосе.
"Они устроили насильственное отделение нашей территории (Косово и Метохии в 1999 году - ред.). До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят - необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косово и Боснии и Герцеговины. Они, кто вопреки законам человечества, Уставу ООН, нормам Совбеза, приняли решение бомбить нашу страну и отделить часть ее территории", - эмоционально подчеркнул Вучич.
Он отметил, что Сербии в дальнейшем "будет тяжелее из-за лицемерия западных стран и безответственности некоторых их представителей". По его словам, "они понимают только силу как аргумент".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 14:50
Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала