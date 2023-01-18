https://ria.ru/20230118/kosovo-1845847882.html

Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными

Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными - РИА Новости, 18.01.2023

Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными

Доклад Европейского парламента (ЕП), который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T22:13

2023-01-18T22:13

2023-01-18T22:13

в мире

александр вучич

косово

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европарламент

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БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Доклад Европейского парламента (ЕП), который требует признания Белградом независимости самопровозглашенного Косово и введения санкций против сторонников отделения территорий, является примером бесстыдства Запада, который понимает только силу, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства находится в швейцарском Давосе, где на полях экономического форума провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков. Депутаты ЕП приняли в среду доклад о применении совместной внешней политики и политики безопасности в 20022 году. Документе требует от Белграда вести переговоры с Приштиной ко взаимному признанию и осуждает "постоянный низкий уровень согласованности Сербии с внешней политикой ЕС", особенно в конфликте на Украине и по санкциям против РФ. В противном случае авторы доклада предлагают заморозить евроинтеграцию для сербов. "Это петля на шею не Вучичу, когда ЕП выступает с невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, не буду употреблять другое слово, это петля на шее нашей страны… В этом документе они говорят - надо призвать к ответу и наказать всех сецессионистов, но они сами сецессионисты", - заявил Вучич журналистам в Давосе. Он отметил, что Сербии в дальнейшем "будет тяжелее из-за лицемерия западных стран и безответственности некоторых их представителей". По его словам, "они понимают только силу как аргумент".

https://ria.ru/20230113/serbiya-1844610354.html

https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html

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в мире, александр вучич, косово, сербия, евросоюз, европарламент