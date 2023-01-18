https://ria.ru/20230118/koronavirus-1845658857.html
В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 2051 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:12
2023-01-18T11:12
2023-01-18T11:12
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 2051 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2051, госпитализировано 133 человека, выздоровели 1580 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлено 1124 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 322 385 случая коронавируса, выздоровели 3 127 477 человек, умерли 47 738 человек.
https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом