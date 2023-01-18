https://ria.ru/20230118/koronavirus-1845658857.html

В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 2051 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:12

2023-01-18T11:12

2023-01-18T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 2051 случай COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2051, госпитализировано 133 человека, выздоровели 1580 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлено 1124 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 322 385 случая коронавируса, выздоровели 3 127 477 человек, умерли 47 738 человек.

https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва