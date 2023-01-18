https://ria.ru/20230118/kometa-1845656994.html

Яркая комета, видимая из России, пролетит близко к Земле 1 февраля

Яркая комета, видимая из России, пролетит близко к Земле 1 февраля - РИА Новости, 18.01.2023

Яркая комета, видимая из России, пролетит близко к Земле 1 февраля

Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте прошлого года, пройдет 1 февраля 2022 года на минимальном расстоянии от Земли, скорее всего, ее можно будет видеть... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:05

2023-01-18T11:05

2023-01-18T11:05

наука

космос - риа наука

московский планетарий

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575186189_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_263b89d9743f9a05f065ed08463efffd.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте прошлого года, пройдет 1 февраля 2022 года на минимальном расстоянии от Земли, скорее всего, ее можно будет видеть невооруженным глазом с территории России, сообщает в среду Московский планетарий. "Можно предположить, что блеск кометы может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста более 10° (размером с "ковш" Большой медведицы). А это означает, что при отсутствии городской засветки ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом, тем более что у нее для нашей страны и всех стран северного полушария будут прекрасные условия видимости", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас комета движется по внутренней области Солнечной системы. 12 января она достигла перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки, а 1 февраля пройдет на минимальном расстоянии от Земли. В этот день нашу планету и C/2022 E3 будут разделять "всего лишь 42 миллиона километров (менее трети расстояния от Земли до Солнца)". "Путь" кометы на ночном небе будет проходить прямо между "ковшом" Большой медведицы и Полярной звездой, рассказали в планетарии. Впервые С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.

https://ria.ru/20221015/sputniki-1824126118.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, московский планетарий, россия