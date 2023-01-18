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В Омской области построят завод по сортировке отходов - РИА Новости, 18.01.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230118/investitsii-1845738850.html
В Омской области построят завод по сортировке отходов
В Омской области построят завод по сортировке отходов - РИА Новости, 18.01.2023
В Омской области построят завод по сортировке отходов
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал концессионное соглашение с компанией-инвестором на строительство комплекса по обращению с отходами за 6,3... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:58
2023-01-18T14:58
омская область
александр бурков
омская область
омск
омский район
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ОМСК, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал концессионное соглашение с компанией-инвестором на строительство комплекса по обращению с отходами за 6,3 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства. Инвестором выступит московская компания ООО "ГРИНРЕСУРС". Соглашение предусматривает строительство автоматизированного завода по глубокой сортировке отходов. Также будет построен комплекс по компостированию органических отходов и полигон. "На строительство предприятия будет затрачено 6,31 миллиарда рублей, из которых инвестиции концессионера составят 5,8 миллиарда и 541 миллион рублей выделят из регионального бюджета. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию он перейдет в собственность Омской области. После запуска нового комплекса Омская область сможет достичь исполнения целевых показателей национального проекта "Экология", - пояснили в пресс-службе. Губернатор подчеркнул, что жители области недовольны тем, что мусор из Омска везут на свалки в районы. Планируется, что комплекс начнёт работу к концу 2024 года, а к 2025 году выйдет на проектную мощность. Развитие современной инфраструктуры сортировки отходов позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Безопасное захоронение отходов в регионе будет обеспечено на протяжении минимум 25 лет. В настоящее время в регионе идет работа по заключению концессионных соглашений на строительство еще двух объектов по обращению с отходами в Тарском и Омском районах. "Это важный и своевременный шаг на пути к созданию в области инфраструктуры по обращению с отходами. Уверен, что благодаря новому комплексу экологический эффект заметят многие", - заявил Бурков.
https://ria.ru/20221212/otkhody-1838121606.html
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александр бурков, омская область, омск, омский район
Омская область , Александр Бурков, Омская область, Омск, Омский район
14:58 18.01.2023
 
В Омской области построят завод по сортировке отходов

Омский губернатор нашел инвестора для строительства комплекса по обращению с отходами

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Омск. Архивное фото
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ОМСК, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал концессионное соглашение с компанией-инвестором на строительство комплекса по обращению с отходами за 6,3 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства.
Инвестором выступит московская компания ООО "ГРИНРЕСУРС". Соглашение предусматривает строительство автоматизированного завода по глубокой сортировке отходов. Также будет построен комплекс по компостированию органических отходов и полигон.
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"На строительство предприятия будет затрачено 6,31 миллиарда рублей, из которых инвестиции концессионера составят 5,8 миллиарда и 541 миллион рублей выделят из регионального бюджета. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию он перейдет в собственность Омской области. После запуска нового комплекса Омская область сможет достичь исполнения целевых показателей национального проекта "Экология", - пояснили в пресс-службе.
Губернатор подчеркнул, что жители области недовольны тем, что мусор из Омска везут на свалки в районы. Планируется, что комплекс начнёт работу к концу 2024 года, а к 2025 году выйдет на проектную мощность. Развитие современной инфраструктуры сортировки отходов позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Безопасное захоронение отходов в регионе будет обеспечено на протяжении минимум 25 лет. В настоящее время в регионе идет работа по заключению концессионных соглашений на строительство еще двух объектов по обращению с отходами в Тарском и Омском районах.
"Это важный и своевременный шаг на пути к созданию в области инфраструктуры по обращению с отходами. Уверен, что благодаря новому комплексу экологический эффект заметят многие", - заявил Бурков.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскОмский район
 
 
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