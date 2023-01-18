https://ria.ru/20230118/investitsii-1845738850.html

В Омской области построят завод по сортировке отходов

В Омской области построят завод по сортировке отходов - РИА Новости, 18.01.2023

В Омской области построят завод по сортировке отходов

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал концессионное соглашение с компанией-инвестором на строительство комплекса по обращению с отходами за 6,3... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:58

2023-01-18T14:58

2023-01-18T14:58

омская область

александр бурков

омская область

омск

омский район

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ОМСК, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал концессионное соглашение с компанией-инвестором на строительство комплекса по обращению с отходами за 6,3 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства. Инвестором выступит московская компания ООО "ГРИНРЕСУРС". Соглашение предусматривает строительство автоматизированного завода по глубокой сортировке отходов. Также будет построен комплекс по компостированию органических отходов и полигон. "На строительство предприятия будет затрачено 6,31 миллиарда рублей, из которых инвестиции концессионера составят 5,8 миллиарда и 541 миллион рублей выделят из регионального бюджета. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию он перейдет в собственность Омской области. После запуска нового комплекса Омская область сможет достичь исполнения целевых показателей национального проекта "Экология", - пояснили в пресс-службе. Губернатор подчеркнул, что жители области недовольны тем, что мусор из Омска везут на свалки в районы. Планируется, что комплекс начнёт работу к концу 2024 года, а к 2025 году выйдет на проектную мощность. Развитие современной инфраструктуры сортировки отходов позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Безопасное захоронение отходов в регионе будет обеспечено на протяжении минимум 25 лет. В настоящее время в регионе идет работа по заключению концессионных соглашений на строительство еще двух объектов по обращению с отходами в Тарском и Омском районах. "Это важный и своевременный шаг на пути к созданию в области инфраструктуры по обращению с отходами. Уверен, что благодаря новому комплексу экологический эффект заметят многие", - заявил Бурков.

https://ria.ru/20221212/otkhody-1838121606.html

https://realty.ria.ru/20221230/omsk-1842465575.html

омская область

омск

омский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бурков, омская область, омск, омский район