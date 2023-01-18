https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html

Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян

Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян - РИА Новости, 18.01.2023

Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян

Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:00

2023-01-18T14:00

2023-01-18T16:50

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих свою страну. Политик обратил внимание, что в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, такие люди пытаются "выслужиться" и сохранить свое благосостояние за рубежом.

https://ria.ru/20230111/it-spetsialisty-1844109031.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф