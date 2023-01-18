https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян - РИА Новости, 18.01.2023
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян
Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:00
2023-01-18T14:00
2023-01-18T16:50
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих свою страну. Политик обратил внимание, что в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, такие люди пытаются "выслужиться" и сохранить свое благосостояние за рубежом.
https://ria.ru/20230111/it-spetsialisty-1844109031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
14:00 18.01.2023 (обновлено: 16:50 18.01.2023)
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян
Источник: депутаты ГД готовят проект о конфискации имущества некоторых уехавших россиян