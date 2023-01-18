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Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян - РИА Новости, 18.01.2023
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Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян - РИА Новости, 18.01.2023
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян
Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:00
2023-01-18T16:50
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих свою страну. Политик обратил внимание, что в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, такие люди пытаются "выслужиться" и сохранить свое благосостояние за рубежом.
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
14:00 18.01.2023 (обновлено: 16:50 18.01.2023)
 
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян

Источник: депутаты ГД готовят проект о конфискации имущества некоторых уехавших россиян

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы в инициативном порядке разрабатывают проект о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется", — сказал собеседник агентства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих свою страну.
Политик обратил внимание, что в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, такие люди пытаются "выслужиться" и сохранить свое благосостояние за рубежом.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 13:20
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