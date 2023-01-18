https://ria.ru/20230118/guterresh-1845731515.html

Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни

Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни - РИА Новости, 18.01.2023

Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:35

2023-01-18T14:35

2023-01-18T14:35

в мире

антониу гутерреш

оон

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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо за всю его жизнь. "Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил во время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь", - сказал Гутерреш. Он указал угрозу от изменения климата – мир "приближается к точке невозврата". "Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета. Вопросы биоразнообразия более не так интересуют тех, кто принимает решения политические", - указал он, пояснив, что все сосредоточены на конфликте на Украине, на решении проблем прожиточного минимума и т.д. "Геополитические разногласия отличаются от того, что было во время холодной войны. Холодная война была проще – было два блока, и у них были четкие правила взаимодействия. Они старались создать как можно больше проблем друг другу, но у них были механизмы, которые гарантировали, что если проблемы начали бы угрожать самим блокам, они бы остановились", - отметил Гутерреш. По его словам, это касалось, в частности, ядерного разоружения, ядерного контроля. "Эти механизмы больше не существуют или не действуют", - указал генсек. "Люди привыкли к идее о конце истории и к тому, что якобы больше нет риска глобальной конфронтации. Таким образом, конфронтация сегодня более опасна, потому что сегодня меньше механизмов для того, чтобы вещи не вышли из-под контроля. И это беспокоит", - подчеркнул он. Гутерреш также указал на риск разделения мировой экономики, политической и идеологической системы на две части с полюсами в США и Китае. По его словам, "мир не может допустить, чтобы между США и Китаем отсутствовал диалог по вопросам климата, технологий и торговли".

https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, антониу гутерреш, оон