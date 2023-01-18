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Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни - РИА Новости, 18.01.2023
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Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни
Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни - РИА Новости, 18.01.2023
Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:35
2023-01-18T14:35
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо за всю его жизнь. "Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил во время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь", - сказал Гутерреш. Он указал угрозу от изменения климата – мир "приближается к точке невозврата". "Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета. Вопросы биоразнообразия более не так интересуют тех, кто принимает решения политические", - указал он, пояснив, что все сосредоточены на конфликте на Украине, на решении проблем прожиточного минимума и т.д. "Геополитические разногласия отличаются от того, что было во время холодной войны. Холодная война была проще – было два блока, и у них были четкие правила взаимодействия. Они старались создать как можно больше проблем друг другу, но у них были механизмы, которые гарантировали, что если проблемы начали бы угрожать самим блокам, они бы остановились", - отметил Гутерреш. По его словам, это касалось, в частности, ядерного разоружения, ядерного контроля. "Эти механизмы больше не существуют или не действуют", - указал генсек. "Люди привыкли к идее о конце истории и к тому, что якобы больше нет риска глобальной конфронтации. Таким образом, конфронтация сегодня более опасна, потому что сегодня меньше механизмов для того, чтобы вещи не вышли из-под контроля. И это беспокоит", - подчеркнул он. Гутерреш также указал на риск разделения мировой экономики, политической и идеологической системы на две части с полюсами в США и Китае. По его словам, "мир не может допустить, чтобы между США и Китаем отсутствовал диалог по вопросам климата, технологий и торговли".
https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
14:35 18.01.2023
 
Генсек ООН назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни

Гутерреш на форуме в Давосе назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в его жизни

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо за всю его жизнь.
"Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил во время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь", - сказал Гутерреш.
Он указал угрозу от изменения климата – мир "приближается к точке невозврата". "Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета. Вопросы биоразнообразия более не так интересуют тех, кто принимает решения политические", - указал он, пояснив, что все сосредоточены на конфликте на Украине, на решении проблем прожиточного минимума и т.д.
"Геополитические разногласия отличаются от того, что было во время холодной войны. Холодная война была проще – было два блока, и у них были четкие правила взаимодействия. Они старались создать как можно больше проблем друг другу, но у них были механизмы, которые гарантировали, что если проблемы начали бы угрожать самим блокам, они бы остановились", - отметил Гутерреш.
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По его словам, это касалось, в частности, ядерного разоружения, ядерного контроля. "Эти механизмы больше не существуют или не действуют", - указал генсек.
"Люди привыкли к идее о конце истории и к тому, что якобы больше нет риска глобальной конфронтации. Таким образом, конфронтация сегодня более опасна, потому что сегодня меньше механизмов для того, чтобы вещи не вышли из-под контроля. И это беспокоит", - подчеркнул он.
Гутерреш также указал на риск разделения мировой экономики, политической и идеологической системы на две части с полюсами в США и Китае.
По его словам, "мир не может допустить, чтобы между США и Китаем отсутствовал диалог по вопросам климата, технологий и торговли".
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