https://ria.ru/20230118/gladkov-1845816593.html

Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря

Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря - РИА Новости, 18.01.2023

Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:00

2023-01-18T19:00

2023-01-18T19:03

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы на 600 мест, а также детского лагеря "Альтаир", сообщила пресс-служба правительства региона. "Один из рассмотренных проектов — облик новой средней образовательной школы на 600 мест в микрорайоне "Юго-Западный-1" Белгорода. На территории учреждения, помимо основного учебного корпуса, будут располагаться: раздельные по возрастным группам спортивные и игровые площадки, учебно-опытная зона, а также зона отдыха", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, к школе будут примыкать две остановки общественного транспорта. В самой школе спроектированы бассейн, библиотека, кафетерий, амфитеатр-форум, многофункциональный спортивный зал и учебные кабинеты. Глава региона поручил внести несколько правок в проект. Архитектурно-градостроительный совет также рассмотрел проект первого в регионе профильного детского оздоровительного центра для спортсменов "Альтаир", который будет создан по инициативе губернатора. Лагерь включает в себя шесть спальных корпусов, в том числе для маломобильных детей, а также стадион, спортплощадки, сауну, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), амфитеатр, тропу здоровья и арт-комбинат. Внутри ФОКа разместятся площадки для игры в баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон, а также универсальный спортивный зал, зал аэробики, тренажёрный зал и зал общей физподготовки. Зимой на территории лагеря есть возможность оборудовать лыжные трассы и каток. "Главная задача - продумать образовательную и культурную программы, чтобы не просто занимать детей и подростков, но и дать им возможность себя проявить", — подчеркнул губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html

https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html

белгород

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вячеслав гладков, белгород