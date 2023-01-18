https://ria.ru/20230118/gladkov-1845816593.html
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:00
2023-01-18T19:00
2023-01-18T19:03
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы на 600 мест, а также детского лагеря "Альтаир", сообщила пресс-служба правительства региона. "Один из рассмотренных проектов — облик новой средней образовательной школы на 600 мест в микрорайоне "Юго-Западный-1" Белгорода. На территории учреждения, помимо основного учебного корпуса, будут располагаться: раздельные по возрастным группам спортивные и игровые площадки, учебно-опытная зона, а также зона отдыха", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, к школе будут примыкать две остановки общественного транспорта. В самой школе спроектированы бассейн, библиотека, кафетерий, амфитеатр-форум, многофункциональный спортивный зал и учебные кабинеты. Глава региона поручил внести несколько правок в проект. Архитектурно-градостроительный совет также рассмотрел проект первого в регионе профильного детского оздоровительного центра для спортсменов "Альтаир", который будет создан по инициативе губернатора. Лагерь включает в себя шесть спальных корпусов, в том числе для маломобильных детей, а также стадион, спортплощадки, сауну, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), амфитеатр, тропу здоровья и арт-комбинат. Внутри ФОКа разместятся площадки для игры в баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон, а также универсальный спортивный зал, зал аэробики, тренажёрный зал и зал общей физподготовки. Зимой на территории лагеря есть возможность оборудовать лыжные трассы и каток. "Главная задача - продумать образовательную и культурную программы, чтобы не просто занимать детей и подростков, но и дать им возможность себя проявить", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
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вячеслав гладков, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
19:00 18.01.2023 (обновлено: 19:03 18.01.2023)
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря
Губернатор Белгородской области Гладков согласовал проекты новой школы и детского лагеря
БЕЛГОРОД, 18 янв – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы на 600 мест, а также детского лагеря "Альтаир", сообщила пресс-служба
правительства региона.
"Один из рассмотренных проектов — облик новой средней образовательной школы на 600 мест в микрорайоне "Юго-Западный-1" Белгорода
. На территории учреждения, помимо основного учебного корпуса, будут располагаться: раздельные по возрастным группам спортивные и игровые площадки, учебно-опытная зона, а также зона отдыха", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, к школе будут примыкать две остановки общественного транспорта. В самой школе спроектированы бассейн, библиотека, кафетерий, амфитеатр-форум, многофункциональный спортивный зал и учебные кабинеты. Глава региона поручил внести несколько правок в проект.
"Было бы очень уместно спроектировать спортивный зал для начальных классов с выходом на веранду. В теплый период предпочтительнее детям заниматься физкультурой на свежем воздухе. Необходимо также продумать систему безопасного доступа на спортивную площадку для жителей микрорайона", — отметил Гладков, поручив также оборудовать парковку для велосипедов.
Архитектурно-градостроительный совет также рассмотрел проект первого в регионе профильного детского оздоровительного центра для спортсменов "Альтаир", который будет создан по инициативе губернатора. Лагерь включает в себя шесть спальных корпусов, в том числе для маломобильных детей, а также стадион, спортплощадки, сауну, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), амфитеатр, тропу здоровья и арт-комбинат. Внутри ФОКа разместятся площадки для игры в баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон, а также универсальный спортивный зал, зал аэробики, тренажёрный зал и зал общей физподготовки. Зимой на территории лагеря есть возможность оборудовать лыжные трассы и каток.
"Главная задача - продумать образовательную и культурную программы, чтобы не просто занимать детей и подростков, но и дать им возможность себя проявить", — подчеркнул губернатор Белгородской области.