Рейтинг@Mail.ru
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20230118/gladkov-1845816593.html
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:00
2023-01-18T19:03
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_0711945c8c7c8741aeb1ad760bde3e1a.jpg
БЕЛГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы на 600 мест, а также детского лагеря "Альтаир", сообщила пресс-служба правительства региона. "Один из рассмотренных проектов — облик новой средней образовательной школы на 600 мест в микрорайоне "Юго-Западный-1" Белгорода. На территории учреждения, помимо основного учебного корпуса, будут располагаться: раздельные по возрастным группам спортивные и игровые площадки, учебно-опытная зона, а также зона отдыха", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, к школе будут примыкать две остановки общественного транспорта. В самой школе спроектированы бассейн, библиотека, кафетерий, амфитеатр-форум, многофункциональный спортивный зал и учебные кабинеты. Глава региона поручил внести несколько правок в проект. Архитектурно-градостроительный совет также рассмотрел проект первого в регионе профильного детского оздоровительного центра для спортсменов "Альтаир", который будет создан по инициативе губернатора. Лагерь включает в себя шесть спальных корпусов, в том числе для маломобильных детей, а также стадион, спортплощадки, сауну, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), амфитеатр, тропу здоровья и арт-комбинат. Внутри ФОКа разместятся площадки для игры в баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон, а также универсальный спортивный зал, зал аэробики, тренажёрный зал и зал общей физподготовки. Зимой на территории лагеря есть возможность оборудовать лыжные трассы и каток. "Главная задача - продумать образовательную и культурную программы, чтобы не просто занимать детей и подростков, но и дать им возможность себя проявить", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50e4a8837dc3db77b49f6a21551d66de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
19:00 18.01.2023 (обновлено: 19:03 18.01.2023)
 
Глава Белгородской области согласовал проекты новой школы и детского лагеря

Губернатор Белгородской области Гладков согласовал проекты новой школы и детского лагеря

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание архитектурно-градостроительного совета региона, в ходе которого согласовал проекты новой школы на 600 мест, а также детского лагеря "Альтаир", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Один из рассмотренных проектов — облик новой средней образовательной школы на 600 мест в микрорайоне "Юго-Западный-1" Белгорода. На территории учреждения, помимо основного учебного корпуса, будут располагаться: раздельные по возрастным группам спортивные и игровые площадки, учебно-опытная зона, а также зона отдыха", - рассказали в пресс-службе.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 07:55Белгородская область
Под Белгородом ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест
Кроме того, к школе будут примыкать две остановки общественного транспорта. В самой школе спроектированы бассейн, библиотека, кафетерий, амфитеатр-форум, многофункциональный спортивный зал и учебные кабинеты. Глава региона поручил внести несколько правок в проект.
"Было бы очень уместно спроектировать спортивный зал для начальных классов с выходом на веранду. В теплый период предпочтительнее детям заниматься физкультурой на свежем воздухе. Необходимо также продумать систему безопасного доступа на спортивную площадку для жителей микрорайона", — отметил Гладков, поручив также оборудовать парковку для велосипедов.
Архитектурно-градостроительный совет также рассмотрел проект первого в регионе профильного детского оздоровительного центра для спортсменов "Альтаир", который будет создан по инициативе губернатора. Лагерь включает в себя шесть спальных корпусов, в том числе для маломобильных детей, а также стадион, спортплощадки, сауну, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), амфитеатр, тропу здоровья и арт-комбинат. Внутри ФОКа разместятся площадки для игры в баскетбол, гандбол, мини-футбол и бадминтон, а также универсальный спортивный зал, зал аэробики, тренажёрный зал и зал общей физподготовки. Зимой на территории лагеря есть возможность оборудовать лыжные трассы и каток.
"Главная задача - продумать образовательную и культурную программы, чтобы не просто занимать детей и подростков, но и дать им возможность себя проявить", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 13:49Белгородская область
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала