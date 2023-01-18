https://ria.ru/20230118/gazoprovody-1845815327.html
В Тверской области в 2022 году построено около 360 км газопроводов
В Тверской области в 2022 году построено около 360 км газопроводов - РИА Новости, 18.01.2023
В Тверской области в 2022 году построено около 360 км газопроводов
В Тверской области в 2022 году построено около 360 километров газопроводов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:52
2023-01-18T18:52
2023-01-18T18:52
тверская область
игорь руденя
калининский район
тверская область
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845812560_0:126:1300:857_1920x0_80_0_0_f782e04a628bebed76dd991b0576734e.jpg
ТВЕРЬ, 18 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году построено около 360 километров газопроводов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход реализации программы газификации Тверской области обсуждался в среду на рабочей встрече губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым."Понимаем, что сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек", - отметил на встрече Руденя.В том числе в 2022 году в Тверской области построено 215 километров газопроводов по программе ПАО "Газпром". Был выполнен первый этап газификации юго-запада Тверской области - природный газ пришёл в посёлок Жарковский. Завершено строительство внутрипоселкового газопровода в Красном Холме.В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 2022 году построено 142,5 километра газопроводов, что позволило газифицировать 12 населенных пунктов в Вышневолоцком, Рамешковском, Кимрском, Сонковском, Ржевском округах и других муниципалитетах.За счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Тверь" осуществляется строительство межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – поселок Максатиха протяженностью 60 километров. Работы завершат в 2023 году.Кроме того, в этом году планируется строительство объектов газификации в Нелидовском, Осташковском, Оленинском, Кимрском, Зубцовском, Максатихинском, Сонковском, Ржевском, Лихославльском округах, Бежецком и Калининском районах. Протяженность построенных газовых сетей составит порядка 158 километров.
https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845212272.html
калининский район
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845812560_127:0:1300:880_1920x0_80_0_0_1a384f3afa7c4c6627893e785bfa86f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, калининский район, тверская область, жкх
Тверская область, Игорь Руденя, Калининский район, Тверская область, ЖКХ
ТВЕРЬ, 18 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году построено около 360 километров газопроводов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход реализации программы газификации Тверской области обсуждался в среду на рабочей встрече губернатора региона Игоря Рудени
с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз
" Сергеем Густовым.
"Понимаем, что сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек", - отметил на встрече Руденя.
"В целом, общий объём запланированных инвестиций на газификацию Тверской области, прежде всего благодаря усилиям губернатора, огромный - более 20 миллиардов рублей со стороны "Газпрома". Очень важно, что в 2022 году успешно реализована программа по догазицификации", - сказал Густов.
В том числе в 2022 году в Тверской области построено 215 километров газопроводов по программе ПАО "Газпром". Был выполнен первый этап газификации юго-запада Тверской области - природный газ пришёл в посёлок Жарковский. Завершено строительство внутрипоселкового газопровода в Красном Холме.
В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 2022 году построено 142,5 километра газопроводов, что позволило газифицировать 12 населенных пунктов в Вышневолоцком, Рамешковском, Кимрском, Сонковском, Ржевском округах и других муниципалитетах.
За счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Тверь" осуществляется строительство межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – поселок Максатиха протяженностью 60 километров. Работы завершат в 2023 году.
Кроме того, в этом году планируется строительство объектов газификации в Нелидовском, Осташковском, Оленинском, Кимрском, Зубцовском, Максатихинском, Сонковском, Ржевском, Лихославльском округах, Бежецком и Калининском районах
. Протяженность построенных газовых сетей составит порядка 158 километров.