https://ria.ru/20230118/gazoprovody-1845815327.html

В Тверской области в 2022 году построено около 360 км газопроводов

В Тверской области в 2022 году построено около 360 км газопроводов - РИА Новости, 18.01.2023

В Тверской области в 2022 году построено около 360 км газопроводов

В Тверской области в 2022 году построено около 360 километров газопроводов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:52

2023-01-18T18:52

2023-01-18T18:52

тверская область

игорь руденя

калининский район

тверская область

жкх

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ТВЕРЬ, 18 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году построено около 360 километров газопроводов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход реализации программы газификации Тверской области обсуждался в среду на рабочей встрече губернатора региона Игоря Рудени с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым."Понимаем, что сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек", - отметил на встрече Руденя.В том числе в 2022 году в Тверской области построено 215 километров газопроводов по программе ПАО "Газпром". Был выполнен первый этап газификации юго-запада Тверской области - природный газ пришёл в посёлок Жарковский. Завершено строительство внутрипоселкового газопровода в Красном Холме.В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в 2022 году построено 142,5 километра газопроводов, что позволило газифицировать 12 населенных пунктов в Вышневолоцком, Рамешковском, Кимрском, Сонковском, Ржевском округах и других муниципалитетах.За счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Тверь" осуществляется строительство межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – поселок Максатиха протяженностью 60 километров. Работы завершат в 2023 году.Кроме того, в этом году планируется строительство объектов газификации в Нелидовском, Осташковском, Оленинском, Кимрском, Зубцовском, Максатихинском, Сонковском, Ржевском, Лихославльском округах, Бежецком и Калининском районах. Протяженность построенных газовых сетей составит порядка 158 километров.

https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845212272.html

калининский район

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, калининский район, тверская область, жкх