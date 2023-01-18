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Суд оставил приговор членам руководства компании-оператора "Фукусимы-1"

Суд оставил приговор членам руководства компании-оператора "Фукусимы-1" - РИА Новости, 18.01.2023

Суд оставил приговор членам руководства компании-оператора "Фукусимы-1"

Высокий суд Токио оставил в силе приговор более низкой инстанции, признав невиновными трех членов руководства компании ТЕРСО – оператора аварийной АЭС... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:25

2023-01-18T08:25

2023-01-18T09:51

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Высокий суд Токио оставил в силе приговор более низкой инстанции, признав невиновными трех членов руководства компании ТЕРСО – оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо. В 2019 году Токийский окружной суд оправдал троих высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCО, которым были предъявлены обвинения в служебной халатности, создавшей угрозы для жизни людей во время аварии на АЭС "Фукусима-1". Суд постановил, что обвиняемые председатель совета директоров TEPCO Цунэхиса Кацумата, бывшие вице-президенты компании Сакаэ Муто и Итиро Такэкуро не могли предвидеть цунами во время землетрясения и предотвратить аварию, которая стала сильнейшей после трагедии Чернобыльской АЭС. Прокуратура обвиняла этих людей в том, что их бездействие и нежелание принять меры против угрозы цунами повлекло за собой гибель 44 человек, в том числе пациентов больниц, по время эвакуации из зоны бедствия. Затем гражданский суд присудил руководство компании, в том числе и трех обвиняемых, к выплате 13 триллионов иен (100 миллиардов долларов). Второе решение, которое вынес высокий суд Токио, оглашенное в среду, ожидалось как поворотное в этом деле. Разбирательство строится вокруг двух пунктов: возможно ли было спрогнозировать гигантское цунами, ставшее причиной аварии, и возможно ли было избежать аварии. В частности, суд выясняет, насколько заслуживающим доверия был государственный долгосрочный прогноз, сделанный за девять лет до аварии на АЭС "Фукусима-1", о том, что в районе префектуры Фукусима в течение 30 лет вероятность землетрясения и гигантского цунами составляет около 20%. Первый суд посчитал прогноз "заслуживающим доверия и конкретным, но сомнительным с рациональной точки зрения" по первому пункту, а по второму счел "невозможным оценить опасность и остановить станцию", и поэтому оправдал руководителей. Представитель от прокуратуры на втором заседании настаивал, что выводы экспертов заслуживали доверия, они прогнозировали цунами выше 10 метров, следовательно, можно говорить не только об остановке станции после аварии, но и о том, что руководство компании было обязано принять меры по строительству дамбы, а также защиты от подтоплений на энергоблоках. Руководство же компании продолжает настаивать на том, что эти прогнозы с научной точки зрения доверия не вызывали, а действия по защите требовали времени и они не успели бы закончить работы до марта 2011 года, когда произошло землетрясение. Высокий суд, как и первая инстанция, счел что долгосрочный прогноз включал в себя серьезные предостережения, но, однако, они были не такой степени, чтобы заставить осознать руководство реальную возможность гигантского цунами, таким образом, суд посчитал, что руководство компании не могло предполагать удара по АЭС цунами более 10 метров.В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода.

https://ria.ru/20220824/yaponiya-1811722498.html

https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, токио, япония, фукусима-1, терсо