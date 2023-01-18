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Глава Еврокомиссии заявила, что Украина должна получать любое вооружение - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава Еврокомиссии заявила, что Украина должна получать любое вооружение
Глава Еврокомиссии заявила, что Украина должна получать любое вооружение - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Еврокомиссии заявила, что Украина должна получать любое вооружение
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить любое вооружение, которое сможет использовать. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T03:17
2023-01-18T03:22
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
киев
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить любое вооружение, которое сможет использовать. "У Европейского союза нет своих войск, но я заявляла с самого начала, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, в том числе современные системы", - заявила она в интервью телеканалу CNN. Во вторник в релизе ЕК сообщалось, что она планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 год.
https://ria.ru/20230111/evrokomissiya-1844254957.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Киев, Еврокомиссия
03:17 18.01.2023 (обновлено: 03:22 18.01.2023)
 
Глава Еврокомиссии заявила, что Украина должна получать любое вооружение

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна получить любое оружие, которое сможет использовать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить любое вооружение, которое сможет использовать.
"У Европейского союза нет своих войск, но я заявляла с самого начала, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, в том числе современные системы", - заявила она в интервью телеканалу CNN.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:25
В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале
Во вторник в релизе ЕК сообщалось, что она планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 год.
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаКиевЕврокомиссия
 
 
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