https://ria.ru/20230118/evakuatsiya-1845720577.html

Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей

Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей - РИА Новости, 18.01.2023

Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей

Около 500 мирных жителей уже эвакуированы из Соледара, часть из них находятся в Шахтерске, остальные перенаправлены в другие российские регионы, сообщил в среду РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:07

2023-01-18T14:07

2023-01-18T14:07

специальная военная операция на украине

соледар

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 500 мирных жителей уже эвакуированы из Соледара, часть из них находятся в Шахтерске, остальные перенаправлены в другие российские регионы, сообщил в среду врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. "Уже около 500 человек было эвакуировано в общей сложности из самого Соледара. Какая-то часть из них находится в населенном пункте Шахтерск, там три пункта временного размещения. Какая-то часть уже переправлена в том числе и в другие регионы Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230118/plen-1845705833.html

соледар

донецкая народная республика

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Влада Копылова

соледар, донецкая народная республика, денис пушилин