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Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/evakuatsiya-1845720577.html
Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей
Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей - РИА Новости, 18.01.2023
Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей
Около 500 мирных жителей уже эвакуированы из Соледара, часть из них находятся в Шахтерске, остальные перенаправлены в другие российские регионы, сообщил в среду РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:07
2023-01-18T14:07
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 500 мирных жителей уже эвакуированы из Соледара, часть из них находятся в Шахтерске, остальные перенаправлены в другие российские регионы, сообщил в среду врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. "Уже около 500 человек было эвакуировано в общей сложности из самого Соледара. Какая-то часть из них находится в населенном пункте Шахтерск, там три пункта временного размещения. Какая-то часть уже переправлена в том числе и в другие регионы Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
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соледар
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соледар, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
14:07 18.01.2023
 
Из Соледара эвакуировали около 500 мирных жителей

Врио главы ДНР Пушилин: из Соледара уже эвакуировали около 500 мирных жителей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные жилые здания в Соледаре
Разрушенные жилые здания в Соледаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
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Разрушенные жилые здания в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 500 мирных жителей уже эвакуированы из Соледара, часть из них находятся в Шахтерске, остальные перенаправлены в другие российские регионы, сообщил в среду врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"Уже около 500 человек было эвакуировано в общей сложности из самого Соледара. Какая-то часть из них находится в населенном пункте Шахтерск, там три пункта временного размещения. Какая-то часть уже переправлена в том числе и в другие регионы Российской Федерации", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Соледар - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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