https://ria.ru/20230118/es-1845785066.html

Евросоюзу придется попросить о новых взносах в бюджет, пишут СМИ

Евросоюзу придется попросить о новых взносах в бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023

Евросоюзу придется попросить о новых взносах в бюджет, пишут СМИ

В Еврокомиссии заявили, что ЕС придется попросить страны о новых взносах в бюджет союза, в том числе для поддержки промышленности и реагирования на последствия... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:10

2023-01-18T17:10

2023-01-18T17:10

валдис домбровскис

украина

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что ЕС придется попросить страны о новых взносах в бюджет союза, в том числе для поддержки промышленности и реагирования на последствия конфликта на Украине, передает агентство Блумберг. В интервью агентству исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что "нужно пополнить бюджет ЕС, поскольку многие резервы были использованы в первые годы". ЕС в 2020 году согласовал бюджет на семь лет в размене 1,8 триллиона евро.

https://ria.ru/20221229/polsha-1842205445.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

валдис домбровскис, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире