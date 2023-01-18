Евросоюзу придется попросить о новых взносах в бюджет, пишут СМИ
Вице-президент ЕК Домбровскис заявил, что ЕС использовал резервы бюджета в первые годы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Еврокомиссии заявили, что ЕС придется попросить страны о новых взносах в бюджет союза, в том числе для поддержки промышленности и реагирования на последствия конфликта на Украине, передает агентство Блумберг.
"ЕС нужно будет попросить страны-члены о новых взносах в бюджет блока для финансирования растущего списка приоритетов, включая поддержку своих отраслей промышленности и реагирования на последствия от войны на Украине", - говорится в сообщении.
В интервью агентству исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что "нужно пополнить бюджет ЕС, поскольку многие резервы были использованы в первые годы".
ЕС в 2020 году согласовал бюджет на семь лет в размене 1,8 триллиона евро.
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