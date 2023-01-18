https://ria.ru/20230118/elektrosnabzhenie-1845825533.html
Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной
Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной - РИА Новости, 18.01.2023
Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной
Ситуация с электроснабжением в Киевской области, а также в нескольких восточных областях Украины остается сложной, возобновление энергоснабжения усложнено в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:43
2023-01-18T19:43
2023-01-18T19:43
в мире
андрей герус
украина
киевская область
верховная рада украины
укрэнерго
дтэк
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Киевской области, а также в нескольких восточных областях Украины остается сложной, возобновление энергоснабжения усложнено в связи с разрушением подстанций и поврежденными электросетями, сообщил в среду глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ранее в среду сообщила, что в существующая генерация электричества на Украине не покрывает четверти потребления, в ряде областей вводятся аварийные отключения света. "Ситуация на сегодняшний день действительно сложная (в энергосистеме Украины -ред.). Много энергоблоков выведено из строя, в некоторых регионах ситуация усложняется тем, что кроме генерации есть проблема еще и с сетями, и подстанциями, которые были повреждены в результате обстрелов. В первую очередь это касается Киевского региона и восточной Украины - Харьковская, Донецкая, Полтавская области", - сказал Герус в эфире общенационального марафона "Единые новости". В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
https://ria.ru/20221129/elektrosnabzhenie-1835103141.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_32:261:2414:2048_1920x0_80_0_0_4fb6ae3417dd13580fc1531f753f160e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей герус, украина, киевская область, верховная рада украины, укрэнерго, дтэк
В мире, Андрей Герус, Украина, Киевская область, Верховная Рада Украины, Укрэнерго, ДТЭК, Специальная военная операция на Украине
Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной
Депутат Рады Герус назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной