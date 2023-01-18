https://ria.ru/20230118/elektrosnabzhenie-1845825533.html

Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной

Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной - РИА Новости, 18.01.2023

Депутат Рады назвал ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной

Ситуация с электроснабжением в Киевской области, а также в нескольких восточных областях Украины остается сложной, возобновление энергоснабжения усложнено в... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:43

2023-01-18T19:43

2023-01-18T19:43

в мире

андрей герус

украина

киевская область

верховная рада украины

укрэнерго

дтэк

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Киевской области, а также в нескольких восточных областях Украины остается сложной, возобновление энергоснабжения усложнено в связи с разрушением подстанций и поврежденными электросетями, сообщил в среду глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ранее в среду сообщила, что в существующая генерация электричества на Украине не покрывает четверти потребления, в ряде областей вводятся аварийные отключения света. "Ситуация на сегодняшний день действительно сложная (в энергосистеме Украины -ред.). Много энергоблоков выведено из строя, в некоторых регионах ситуация усложняется тем, что кроме генерации есть проблема еще и с сетями, и подстанциями, которые были повреждены в результате обстрелов. В первую очередь это касается Киевского региона и восточной Украины - Харьковская, Донецкая, Полтавская области", - сказал Герус в эфире общенационального марафона "Единые новости". В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html

https://ria.ru/20221129/elektrosnabzhenie-1835103141.html

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в мире, андрей герус, украина, киевская область, верховная рада украины, укрэнерго, дтэк