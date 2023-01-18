https://ria.ru/20230118/ekstremizm-1845759758.html

Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник

Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023

Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник

Уголовное дело возбудили против воронежского стримера, в ходе прямого эфира оскорблявшего русский народ в целом и Вооруженные силы в частности, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:59

2023-01-18T15:59

2023-01-18T15:59

происшествия

воронеж

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против воронежского стримера, в ходе прямого эфира оскорблявшего русский народ в целом и Вооруженные силы в частности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В ходе стрима молодой человек, вероятно, в нетрезвом виде в оскорбительной форме заявил, что не считает русских за людей. В эту категорию он отнес в том числе свою мать и бабушку. Также он высмеял работу российских спецслужб: по его мнению, за это видео "ему ничего не будет". "Против жителя Воронежа, выложившего в соцсетях антироссийский ролик, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды). Сейчас он задержан", - сказал собеседник агентства. В распоряжение РИА Новости оказалось другое видео, где тот же стример с понурым видом признал вину в том, что "пьяный начал говорить очень серьезный бред" и "очень сильно раскаивается". "За каждые поступки, за каждые слова...вы будете в любом случае отвечать", - заключил он свою речь в ролике, который будет опубликован в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20221221/propaganda-1840158775.html

воронеж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж