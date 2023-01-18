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Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023
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Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник
Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023
Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник
Уголовное дело возбудили против воронежского стримера, в ходе прямого эфира оскорблявшего русский народ в целом и Вооруженные силы в частности, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:59
2023-01-18T15:59
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против воронежского стримера, в ходе прямого эфира оскорблявшего русский народ в целом и Вооруженные силы в частности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В ходе стрима молодой человек, вероятно, в нетрезвом виде в оскорбительной форме заявил, что не считает русских за людей. В эту категорию он отнес в том числе свою мать и бабушку. Также он высмеял работу российских спецслужб: по его мнению, за это видео "ему ничего не будет". "Против жителя Воронежа, выложившего в соцсетях антироссийский ролик, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды). Сейчас он задержан", - сказал собеседник агентства. В распоряжение РИА Новости оказалось другое видео, где тот же стример с понурым видом признал вину в том, что "пьяный начал говорить очень серьезный бред" и "очень сильно раскаивается". "За каждые поступки, за каждые слова...вы будете в любом случае отвечать", - заключил он свою речь в ролике, который будет опубликован в телеграм-канале РИА Новости.
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Дарья Буймова
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
15:59 18.01.2023
 
Воронежского блогера заподозрили в экстремизме, сообщил источник

Воронежского блогера заподозрили в экстремизме за оскорбления русских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против воронежского стримера, в ходе прямого эфира оскорблявшего русский народ в целом и Вооруженные силы в частности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В ходе стрима молодой человек, вероятно, в нетрезвом виде в оскорбительной форме заявил, что не считает русских за людей. В эту категорию он отнес в том числе свою мать и бабушку. Также он высмеял работу российских спецслужб: по его мнению, за это видео "ему ничего не будет".
"Против жителя Воронежа, выложившего в соцсетях антироссийский ролик, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды). Сейчас он задержан", - сказал собеседник агентства.
В распоряжение РИА Новости оказалось другое видео, где тот же стример с понурым видом признал вину в том, что "пьяный начал говорить очень серьезный бред" и "очень сильно раскаивается".
"За каждые поступки, за каждые слова...вы будете в любом случае отвечать", - заключил он свою речь в ролике, который будет опубликован в телеграм-канале РИА Новости.
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