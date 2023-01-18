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Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 18.01.2023
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Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 18.01.2023
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:39
2023-01-18T14:39
экономика
антониу гутерреш
россия
украина
давос
оон
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины. "Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений оставался бесперебойным и доступным", - сказал Гутерреш. По его словам, в ходе кризиса страховой сектор помогал поддерживать движение судов с Украины и из России. "Мы срочно нуждаемся в привлечении других участников частного сектора, таких как банковский сектор, трейдеры и поставщики", - указал он.
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экономика, антониу гутерреш, россия, украина, давос, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Давос, ООН
14:39 18.01.2023
 
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России

Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России и Украины

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины.
"Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений оставался бесперебойным и доступным", - сказал Гутерреш.
По его словам, в ходе кризиса страховой сектор помогал поддерживать движение судов с Украины и из России. "Мы срочно нуждаемся в привлечении других участников частного сектора, таких как банковский сектор, трейдеры и поставщики", - указал он.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 01:19
Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишет FT
 
ЭкономикаАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаДавосООН
 
 
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