https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html

Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России

Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 18.01.2023

Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:39

2023-01-18T14:39

2023-01-18T14:39

экономика

антониу гутерреш

россия

украина

давос

оон

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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины. "Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений оставался бесперебойным и доступным", - сказал Гутерреш. По его словам, в ходе кризиса страховой сектор помогал поддерживать движение судов с Украины и из России. "Мы срочно нуждаемся в привлечении других участников частного сектора, таких как банковский сектор, трейдеры и поставщики", - указал он.

https://ria.ru/20230116/dokhody-1845065388.html

россия

украина

давос

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экономика, антониу гутерреш, россия, украина, давос, оон