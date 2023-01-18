https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 18.01.2023
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:39
2023-01-18T14:39
2023-01-18T14:39
экономика
антониу гутерреш
россия
украина
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины. "Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений оставался бесперебойным и доступным", - сказал Гутерреш. По его словам, в ходе кризиса страховой сектор помогал поддерживать движение судов с Украины и из России. "Мы срочно нуждаемся в привлечении других участников частного сектора, таких как банковский сектор, трейдеры и поставщики", - указал он.
https://ria.ru/20230116/dokhody-1845065388.html
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экономика, антониу гутерреш, россия, украина, давос, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Давос, ООН
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России
Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России и Украины
ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал привлекать частный бизнес для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины.
"Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений оставался бесперебойным и доступным", - сказал Гутерреш.
По его словам, в ходе кризиса страховой сектор помогал поддерживать движение судов с Украины и из России. "Мы срочно нуждаемся в привлечении других участников частного сектора, таких как банковский сектор, трейдеры и поставщики", - указал он.