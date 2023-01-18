https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html

Неоднократно судимый красноярец устроил драку в ТЦ

Неоднократно судимый красноярец устроил драку в ТЦ - РИА Новости, 18.01.2023

Неоднократно судимый красноярец устроил драку в ТЦ

Подвыпивший неоднократно судимый житель Красноярска устроил драку с подростком в торговом центре, ударил пожилую женщину и избил сотрудника Росгвардии, на него... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:12

2023-01-18T10:12

2023-01-18T12:42

происшествия

красноярск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Подвыпивший неоднократно судимый житель Красноярска устроил драку с подростком в торговом центре, ударил пожилую женщину и избил сотрудника Росгвардии, на него завели уголовное дело по двумя статьям, сообщает региональный главк ГСУСК. По версии следствия, днем 15 января подозреваемый вместе со своим приятелем, находясь в состоянии опьянения, зашел в помещение торгового центра в Красноярске и спровоцировал конфликт с ранее незнакомыми ему несовершеннолетними и учинил драку с одним из юношей. В инцидент вмешалась 65-летняя женщина, сделав мужчине замечание. "В этот момент подозреваемый набросился на женщину и ударил ее кулаком по лицу. Продолжая грубо нарушать общественный порядок, злоумышленник разбил стеклянную витрину магазина и с осколками в руках стал преследовать посетителей торгового центра. По вызову сотрудников магазина на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, после чего злоумышленник, выражая недовольство действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, нанес одному из сотрудников удары руками по телу и голове", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В размещенном СК видео подозреваемый говорит, что "хотел бы принести свои извинения по поводу того, что сотворил", и о том, что сожалеет о произошедшем.

https://ria.ru/20221210/strelba-1837730788.html

https://ria.ru/20221020/draka-1825298786.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)