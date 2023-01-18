Украинские войска обстреляли три района Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.