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Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/donetsk-1845736140.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:51
2023-01-18T14:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/donbass-1845734309.html
https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
14:51 18.01.2023
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 14:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Докучаевск
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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