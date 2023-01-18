https://ria.ru/20230118/donetsk-1845736140.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 18.01.2023

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:51

2023-01-18T14:51

2023-01-18T14:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230118/donbass-1845734309.html

https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк