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Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/donbass-1845734309.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:47
2023-01-18T14:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
старомихайловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Мемрик – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html
донецкая народная республика
украина
старомихайловка
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происшествия, донецкая народная республика, украина, старомихайловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Старомихайловка, СЦКК, НАТО
14:47 18.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Старомихайловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Старомихайловке 12 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Мемрик – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Докучаевск
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтаромихайловкаСЦККНАТО
 
 
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