https://ria.ru/20230118/donbass-1845734309.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:47
2023-01-18T14:47
2023-01-18T14:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
старомихайловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Мемрик – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, старомихайловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Старомихайловка, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Старомихайловке 12 снарядов