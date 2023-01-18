https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли Докучаевск
Украинские войска выпустили по Докучаевску в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:06
2023-01-18T11:06
2023-01-18T11:06
специальная военная операция на украине
докучаевск
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Докучаевску в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html
докучаевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Докучаевск
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Докучаевску восемь снарядов