https://ria.ru/20230118/donbass-1845651069.html
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь снарядов - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:44
2023-01-18T10:44
2023-01-18T10:44
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, ранее с утра среды украинские войска выпустили по Горловке 25 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра. О последствиях пока не сообщалось. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/donbass-1845635345.html
https://ria.ru/20230117/obstrel-1845577127.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов натовского калибра